BERBERE babasıyla gelen tip:
Hadi çocukları anlarsın da bunu yapan koca herifler de vardır. Babası çocuğunun kendi modelini beğenmez ve elleriyle getirir. Berber saçı keserken direktifler verir.
BERBERE Antonio Banderas gibi gelip Ciguli gibi çıkan tip:
Adamdaki değişim orada bulunan herkesi şaşkına çevirir.
Normalde uzun saçlıdır ve saçlarından sıkıldığını söyler.
Uzun saçlı hali yakışmaktadır.
Ancak, saçlar kısalınca bambaşka bir adama dönüşür.
Keramet uzun saçtadır.
NEDEN orada oldukları belli olmayan gençler:
Saç kestirmezler, tıraş olmazlar. Ancak, 7/24 oradadırlar. Ne yaptıkları belli değildir. Bunlar genç olur genelde. Çevre esnafın çırakları veya mahallenin gençleridir.
Berber dükkanı bunlar için bir sosyalleşme ortamıdır.
Televizyon izleyip, müzik dinlerler. Evleri gibidir berber.
HAYALLERİNDEKİ görüntüye kavuşamayan üzgün tipler:
Bunlar iki makas darbesiyle her şeyin değişeceğini sanırlar, ancak işler pek de istedikleri gibi gitmez. Malzeme bellidir sonuçta.
BELEŞ parfüm sevdalıları:
Bunlar da jöle sürmek için gelen tiplere benzerler, ancak jöle yerine parfüm sıkıp basar giderler. Berber, yollarının üstündedir. Dükkanı görünce parfüm sıkma ihtiyaçları akıllarına gelir ve dayanamazlar.
SAÇLARINA aykırı modeller yaptıran tipler:
Gerek berber gerekse çevredekiler, bu arkadaşları fikrinden caydırmak için çabalar. Ancak, herif kararlıdır.
Aklına koyduğu şekli yaptırır ve tuhaf bir gururla taşır o saçları kafada.
BERBERİN yeni tıraş yöntemlerine kobay olan tipler:
Berber televizyonda yabancı berberlerin tuhaf tekniklerini görüp denemek ister. Bunu da müşterilerin üzerinde denemeye çalışır. Kabul eden olursa vay haline. Kafayı yanmaktan son anda kurtaranların sayısı çoktur.
YAPILAN tıraşı bir türlü beğenmeyen müşkülpesent tip:
Berberin kendisinden Brad Pitt çıkarmasını bekleyip olamayınca sinir yapan tiptir.
"Şurası olmadı, burasını şöyle yap" diye diye koltukta saatlerce oturup hem berberi hem bekleyenleri sinirlendirir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İNSAN vücudunda yer alan en pahalı organ 1 milyon 900 bin TL'lik değer ile kalptir.
Kalbin ardından 927 bin TL'lik değer ile akciğer gelmektedir.
NE KADAR OLDU?
Tansu Çiller, Trabzon mitinginde Trabzonlular'a "Sevgili Samsunlular" diyeli 22 YIL OLDU
TESPİTLİ YORUM
@resimdekiaktris Eşimle bir süredir altcoin alıp satıyoruz. Aynı zamanlarda başladık.
Eşim ana parasını 4'e katladı, ben ise yüzde 40 zarardayım.
Yuvayı vallahi de dişi kuş yapıyormuş.
ALKIŞLI YORUM
@Sersol07 Kız kardeşimi okuldan alırken pamuk şeker istedi... Tam bir tane alıcakken, 10 tane bebe etrafıma gelip, "Abi bize de al, bize de al" dedi... Ben de gerekeni yaptım, kardeşim dahil hiçbirine almadım.
Berberlerde karşılaşılan tipler-2
BERBERE babasıyla gelen tip:
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