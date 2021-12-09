Sadece Doğu Asya ülkelerinde normal karşılanan şeyler

JAPONYA'DA herkesin kendine özel çöp alanı bulunur ve asla başkasının çöpüne çöp atamazsınız.

ÇİN'DE sofrada geğirmek yemeği çok beğendiğiniz anlamına gelmektedir...

ÇİN'DE çocuğunuzun tuvalet ihtiyacını sokakta öylece giderebilirsiniz.

ÇİN'DE pijamalarla sokakta gezmek, alışveriş yapmak çok ama çok normal bir durumdur.

ÇİN'DEKİ şekerlerin içine aroma olarak karınca ve çeşitli böcekler konulur.

KORE ve Çin'de kat numaralarında 4-14-24 ile karşılaşamazsınız.

EĞER Kore'de yeni doğum yaptıysanız kapınızın önüne ip asılır.

JAPONYA'DA kalabalık saatlerde vagon görevlilerinin işi, kişileri metronun içine doğru itmek ve tıkıştırmaktır.

JAPONYA'DA birine çay ikram etmek, kalkma zamanının geldiğini hatırlatmanın kibar halidir.

GÜNEY Kore'de doğmadan önce bebeğin cinsiyetini öğrenmek yasaktır. Çünkü Güney Kore'de kız bebekler genellikle kürtaj ile alınıyor ve erkek bebek isteyen ebeveyn sayısı da oldukça fazla. Bu yüzden böyle bir yasak gelmiş. Korkutucu!

KORE'DE bebekler doğduklarında 1 yaşındadır.

AKVARYUM balığı olan koi balıkları, Japonya'da evlerin önünden geçen akıtma kanallarında yaşar.

JAPONYA'DA restorana girmeden önce her yemeğin maketinin bulunduğu vitrinden yemeği seçebilirsiniz.

JAPONYA'DA sokakta dondurma hariç bir şey yiyemezsiniz.

Bu büyük bir saygısızlık olarak görülür.

DOĞU Asya ülkelerinin neredeyse hepsinde erkeğin cilt bakımı, maske yaptırması çok normal bir durumdur.

JAPONYA'DA ellerinizi silah yapıp birinin poposuna doğrultmanız geleneksel bir şakadır ve ismi 'kancho'dur.

JAPONYA'DA yetişkin erkek evlat edinmek yaygındır.

Bu aslında ailenin soyunu devam ettirmek için tercih edilmektedir...

KORE'DE sevgiliye kırmızı ayakkabı hediye etmek, 'Seni terk edeceğim' demenin hediyeli yoludur.

ÇİN ve Japonya'da minicik kapsül apartman daireleri vardır.

Genellikle sadece yatağınız ve belki bir masanız sığar.

GÜNEY Kore'de sürücüler yoldayken uyumasın diye müzik çalan otoyollar vardır. onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Tatile çıkan insanlar çoğu zaman tatili beklemekten daha çok mutluluk duyarlar.

Bu heyecan, tatil biter bitmez yerini eski duygulara bırakır.

NE KADAR OLDU?

İstanbul'da konser veren Güney Koreli müzik grubu A.C.E., Squid Game kıyafetleriyle sahnede "Erik Dalı" oynayalı 10 GÜN OLDU

TESPİTLİ YORUM

@Condates_ Gezen tavuk yumurtasının kolisi 40 lira olmuş. Ne yaptın yurt dışında mı gezdin?

ALKIŞLIYORUM

Sakızı ağzımdan tükürdüm, tam yere düşmek üzereyken ayakla sertçe vurdum. Sonra "Nereye gitti lan bu?" diye etrafıma bakınırken, tam gözümün altına inen sakız darbesiyle kendime geldim. Etrafta, bu olaya şahit olanlarla göz göze gelmemek için, başımı öne eğip arkama bakmadan, olay mahallinden uzaklaştım.