En çok söylenen yalanlar-4

BEN A almıştım.

BABA, bu dönem kitaplar çok tuttu.

YEDİ göbekten İstanbulluyuz.

ÜÇ saatte Ankara'ya indik.

YAKIN ahbabım olur.

ELİMİZDE büyüdü.

ORADA durumunu toparlamış. Paraya para demiyormuş.

PARANIN ne önemi var mühim olan insanlık.

ABİ sen kapat, ben hemen arıyorum.

ÇOCUĞU çıkardım bile, birazdan sende.

KESİNLİKLE kırılmaz.

İMKANSIZ, daha ucuza bulamazsınız.

ŞİMDİ seni düşünüyordum.

HAYIR efendim çekmez.

GİYİNCE açılır, merak etmeyin.

ÇEK bekliyorum, geç kaldı, gelsin hemen yatıracağım.

SENİ sevdiğim için yapıyorum bunları.

KAPATMAM lazım, ocakta yemek var.

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SAAT durmuş, çalmadı.

YOK canım, benim değil, arkadaşlar unutmuş.

BİZ de şimdi girdik.

BİZ de tam kapıdaydık.

AAA, sana en az beş e-mail gönderdim, almadın mı?

SÜREKLİ arıyorum, düşmüyor.

KARIM çok hasta, acil servise yetiştirmem lazım.

OOHOOO... Çoktaaaan.

EN geç haftaya hepsini öderim.

ARAYACAKTIM ama işler çok yoğun, kafamı kaldıramıyorum.

ABİ ikinci köprüde bir basmışım, kadran 225.

BIR tanesi sorun çıkarsın, hepsini geri getir.

BENİM köylüm, benim çiftçim, benim memurum.

HANIMEFENDİ tabaklar tamamıyla ithaldir.

KURTARMIYOR abla, bak inan zararına satıyorum.

MÜŞTERİ: Garson bey kadayıf taze mi?

Garson: Tabii beyefendi, daha bu sabah çıktı.

ELİMDE kalmamış beyefendi, siz girmeden biraz önce son parçayı sattım.

ABİ siz önden gidin, orada buluşuruz.

YARIN tamam.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Starbucks için kahve üreten çiftçiler, tek bir fincan Starbucks kahvesi alabilmek için 3 gün çalışmak zorundadırlar.

NE KADAR OLDU?

Muğla'da kılınan bir cenaze namazı sırasında komşusuna hakkını helal etmeyen bir kişi, ölen kişinin yakınları tarafından dayak yiyeli 9 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

BU günlerde kendimi brokoli gibi hissediyorum. Sağlıklıyım ama tadım tuzum yok.

ALKIŞLIYORUM

KUAFÖRDEYİM, önümde 8 yaşında olduğunu öğrendiğim bir kız var. Kuaför kıza saçlarını nasıl istediğini soruyor, kız cevap veriyor:

"Valla öyle güzel yapın ki, o sinir kız kıskançlıktan çatlasın." Kadınlarda rekabetin yaşı yokmuş, çocukluk çağlarından ölene kadar gidiyormuş, öğrendik.