En çok söylenen yalanlar serisi-3

Öğle tatili yapmıyoruz.

Hiç acıtmayacak.

Şimdi ben de seni arayacaktım.

Orijinal yedek parçası.

Telefon şehirler arasına kapalı.

Burada torpil geçmez.

Girilmez levhasını görmedim.

Yemeğe kalın.

Çok üzüldüm.

Her bedene uyar.

Davetliydik ama gitmedik.

Bu kızı kimler kimler istedi.

Herkese eşit zam yapıldı.

Hatırası var.

Her şeyin en iyisine layıksın.

Sadece arkadaşız.

O benim ağabeyim gibiydi.

Ben zaten böyle olacağını biliyordum.

Emrin olur.

Arkasından değil, burada olsun yüzüne de söylerim.

Bilsem söylemez miyim?

Ayıp ettin valla, kimseye söylemem.

Kolay gelsin herkese.

Aradım valla yoktun.

Çok yakışmış...

Telefon kapalı değildi...

Demek çekmemiş. Hay Allah!!!

Aslında sorular çok kolaydı.

Ben mi onu seviyormuşum?

Daha neler, gıcık oluyorum ben ona ya...

Ders çalışıyorum.

Canım bilerek olmadı ya...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

UZAYDAKİ ilk hayvan hangisidir?

Meyve sineği. Küçücük astronotlar bir miktar tahıl tohumuyla birlikte Amerikan V2 roketine bindirildi ve 1946 Temmuz'unda uzaya fırlatıldılar. Yüksek irtifada patlamanın radyasyon üzerine etkisini test etmeye alışkındılar.

NE KADAR OLDU?

Kylian Mbappe "Orta okuldayken bir kıza aşık olmuştum. Bana "Sen Ninja Kaplumbağası'ndaki Michelangelo'ya benziyorsun, seni istemiyorum" demişti. Ben ünlü olunca beni sevdiğini söyledi ama ona "Üzgünüm ama Michelangelo sadece pizzayla mutlu olur" deyip reddettim diyeli 2 YIL OLDU.

ALKIŞLIYORUM

ERKEK arkadaşımla yürürken gözümün içine baka baka "Bu kız da her gün biriyle geziyor" diyen İstiklal Caddesi'nin en delikanlı kestanecisi(!), buradaysan bul beni. Lakin sana söyleyecek bir çift lafım var; biri abim, diğeri süt kardeşimdi.