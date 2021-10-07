Burçlara göre bunları yapmayın-3

YAY

Patronunuz Yay ise;

Yanlışlıkla onunla rekabete girmeye kalkmayın. Harcar sizi. Çözümsüzlük yaratmayın.

Sinirine dokunmayın. Hoş bunun için yapılacak pek bir şey yok. Açıkçası, insan ilişkilerinde son derece başarılı Yaylar, zaman zaman bir kişiye takarlar.

Karınız Yay ise;

Asla özgürlüğünü kısıtlamayın.

Seyahatlerine ve lüzumsuz harcamalarına karışmayın.

En kötüsü sıkıcı olmayın, anında terk edilirsiniz.

Kocanız Yay ise;

Özgürlüğüne çok düşkündür.

Flört etmeyi bırakmayın.

Yine en kötüsü sıkıcı olmayın, mutlaka sizden daha eğlenceli birilerini bulacaktır.

OĞLAK

Patronunuz OĞLAK ise; Her şeyi yapın ama asla zam istemeyin.

Karınız OĞLAK ise;

Bayramlarda ailesine ziyaret konusunda problem çıkarmayın.

Onun lafından çıkmayın.

Kocanız OĞLAK ise;

'Bana para bırak' demeyin.

Sakın ola savurganlık yapmayın. Ekonomik olun, daha da ekonomik olun.

KOVA

Patronunuz Kova ise;

Sizi özgür bıraktı diye işin suyunu çıkartmayın.

Arkadaşınız gibi gözükse de unutmayın o bir patron.

Karınız Kova ise;

Geleneksel ev kadınını unutun. Onu kalıplara sokmayın.

Enteresan inançlarına ve hobilerine karışmayın.

Kocanız Kova ise;

Eğer aydınlanmak için Hindistan'a gideceğim diye tutturursa engellemeyin. Evinizi eşyayla doldurmayın. unutmayın KOVALAR'ın eşyadan çok yaşam alanına ihtiyacı vardır.

BALIK

Patronunuz Balık ise;

Merhametinden yararlanmayın.

Onun hayrına bile olsa pinti olmayın.

Karınız Balık ise;

Harcamalarına, ufak tefek yalanlarına, ayakkabı tutkusuna karışmayın.

Kocanız Balık ise;

Sakladığı ilkokul defterlerini atmaya zorlamayın. BALIKLAR'ın eşyalarıyla kurdukları ilişkiler duygusaldır. Arkadaşlık ilişkilerini eleştirmeyin ve para kontrolünü ona bırakmayın, batarsınız. BİTTİ

LÜZUMSUZ BİLGİLER

DÜNYADA en çok yol yapan kişi olan Robert Moses'ın ehliyeti yoktu ve araba kullanmayı bilmiyordu. Robert Moses, 1888- 1981 yılları arasında yaşamış New York eyaleti ve New York şehri belediyesinde toplam 44 yıl görev almış bir bürokrattır.

NE KADAR OLDU?

Trabzon'da bulunan Uzungöl yaylasındaki ahşap otelin yangın merdivenini de ahşap yaptıralı 13 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

2 gecedir yıldız kayıyor sanıp dilek tutuyordum. Meğer 5'inci kattan komşu sigara atıyormuş.

ALKIŞLIYORUM

"BİRAZ yardım et!

Bütün vaktim senin gömleklerini ütülemekle geçiyor..." dedim.

"Kendininkileri de ütüle, ödeşelim" dedi...