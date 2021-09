Yalnızlığın en çok koyduğu anlar-1

ZAMAN zaman hepimiz gebeririz yalnızlıktan. İşte yalnızlığın en çok koyduğu anlar :(

AKŞAM yemeğini yalnız başına yerken birden anlatmak, paylaşmak istediğin binlerce cümle olduğunu ve bu cümlelerin boğazına dizildiğini anladığın an...

HASTALANDIĞINIZDA bir tas çorba pişireniniz yoksa, ameliyata girerken cüzdanınızı hastabakıcıya bırakıp "Hakkını helal et" diyorsanız, yalnızlığı iliklerinize kadar hissedebilirsiniz.

İÇERİDEN nefis yemek kokularının gelmediği, "Hoş geldin oğlum/kızım/ sevgilim/ arkadaşım" şeklinde karşılanmadığın bir eve adım attığında...

YOLDA hiçbir yere yetişme gereği olmadan yürürken, birden yağmur başlar. Kişi alışkanlık olarak adımlarını hızlandırır. Sonra hatırlar ki nasılsa görecek, seni umursayan, sırılsıklam olmuş olmana üzülecek, seni seven biri yok.

Adımları tekrar yavaşlatır, evine yalnız başına akşam yemeğini yemek üzere en uzun yoldan döner.

GÖZLERİNİZDEN yaş düşerken kendi mendilinizi kendiniz aldığınız an...

ETRAFINIZI deli gibi dağıtmanıza rağmen kimselerin size laf söylemediği, kimselerin o dağınıklarınızı toplamadığı anlar. Dağınık olmak hoş ama bu noktada anlaşılan yalnızlık en az o eşyalar kadar dağıtır, toparlanamaz hale getirir insanı.

SEVDİĞİN şarkıyı senin kadar sevebilecek hiç kimsenin yanında olmadığı an.

DİĞERLERİNDEN olmadığın, biraz daha farklı olduğun için arkadaşlarının seni terk ettigini anladığın anlar...

EVDE şaşkın bir vaziyette salya sümük ağlarken "Şimdi kimi arasam?" diye düşündüğünüz ve isteğiniz gibi bir isim bulamadığınız zamanlar.

İSTİKLAL'DE yalnız başınıza yürüdüğünüz zaman. DEVAMI YARIN

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Eski Yunan'da erkekler hislerini belli etmek için sevdikleri kadına elma fırlatırdı.

NE KADAR OLDU?

Her sabah yürek yiyen Adanalı, bombaya tekme atalı 6 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Ben kurduğum hayallerin böyle suya düşüp kaybolacağını bilsem balık olurdum ya.

ALKIŞLIYORUM

ÜÇ yaşındaki miniğe kreşteki üçüncü gününün ardından soruyorum:

"Bugün nasıldı kreş?" Bir yandan gülüyor bir yandan da anlatıyor:

"Bugün yeni bir öğretmen geldi teyze.

Adı da "tiçır (teacher)"mış.

Çok komik ya...

Hiç öyle isim olur mu?"

LİSEDEYKEN Türkçe, İngilizce ve Almanca derslerinden başarısız olmuştum.

Karneye bakan babamın sitemini hala unutamıyorum:

"Bari birini geçseydin de hangi milletten olduğunu anlasaydık!"