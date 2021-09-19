Kadın teknik direktör

AY şekerim, sürekli 3-5-2 sürekli 3-5-2... Sıkıldım valla!

Bu sefer takımı sahaya 10 kişi çıkarıp 4-3-2 oynatacağım.

Maçın havası değişsin ayol!

REFİK, oğlum senin formanın yanı sökülmüş, gel ben onu 2 dakikada şurada çiteyim!

GEÇEN gün Fatma Hoca'nın takımının maç kasetlerini seyrettim; ne de güzel oynatıyor takımını.

Benim ondan neyim eksik?

Daha iyisini yapamazsam yazıklar olsun bana...

AY, bizim takımın forma modeli hiç hoşuma gitmiyor.

Terzi Necla'ya söyledim; şöyle seksenlerin modası puanlı bir şeyler diktireceğiz topçulara.

Hem o renkler de ne öyle?

Çok iç karartıcı canım. Yok mu şöyle lila ile şeker pembesi falan? Ay, ne de güzel olur!

HER takım maç kaybedebilir! Siz niçin ağlıyorsunuz Nalan Hocam?

Maça ağlayan kim ayol?

Geçen hafta aldığım kolyemi düşürmüşüm statta. Ona ağlıyorum ben...

TAKIMDA bir uğursuzluk var. Geçen ay kahve falında görmüştüm aslında bunu. Artık kurşun mu döktürürüz bilemiyorum ama kesin göze geldik, kesin.

AY Hakem Bey; tamam maç berabere bitti ama uzatmalara götürmeseniz olmaz mı? Akşama Nalan'lar gelecek de eve gidip portakallı kek yapmam lazım.

ALOO... Başkanım, çarşıda bayram ucuzluğu varmış da, idmanı iptal etsek…

NE demek paramız yetmiyor? O oyuncuyu mutlaka almamız lazım. Kredi kartına 12 taksit yapmazlar mı?

YANINDA da sağ bek İhsan'ı alın; kadroda çeşit olsun.

ALOO! Başkanım yine ben... Yarınki maçımızı TV veriyor değil mi? Ona göre saçlarımı yaptıracağım da;

Türkiye'ye rezil olmayalım sonra! Bir de saçımı sarıya boyatsam bizim formayla uyumlu olur mu dersiniz?

AMA sayın başkanım, liseden arkadaşım Perihan'ı tribünde görünce dayanamadım işte! Tamam, maçla hiç ilgilenmemiş olabilirim ama bizim sınıftaki Serpil de eşinden boşanmış biliyor muydun?

ŞU tesislerin perdelerini değiştirelim artık. Şöyle stor perdelerden alsak diyorum...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Dünya yüzeyinin yüzde 70'i sularla kaplıdır. Fakat bu suların yalnızca yüzde 1'i içilebilir sudur.



TESPİTLİ YORUM

@littleiv3 Türklerin trafikteki en net atarı, hata yaptığını düşündüğü aracın yanından geçerken kafayı diğer şoföre doğru çevirip geçene kadar bakmak.

NE KADAR OLDU?

İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi, San Raffaele Hastanesi yetkililerinden kendisini 150 yıl yaşatmaları talebinde bulunalı 11 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

ÜNLÜ bir yazara ''Öğretmen sizin kitabınızın özetini istedi, bir zahmet yazıp yollar mısınız?'' diye mail atan kişi benim kuzenimdir.

"Bu velet kime çekmiş?" diye bana dik dik bakan da teyzemdir.

Mutluyum, gururluyum...

8 Mart için düzenlenen yürüyüş esnasında bir yandan sloganlar atıp, bir yandan yanından geçtiğimiz vitrinleri incelerken buldum kendimi...