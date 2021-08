Kadınlar neden erkekleri seviyor?

İLTİFAT edip güzel hissetmemizi sağlarlar.

PEŞİMİZDEN koşturup özgüvenimizi artırırlar.

TIRAŞ olduklarında yanakları yumuşacık olur.

HESABI ödemek için istekli olurlar, sık sık çiçek alırlar.

HER zaman için teknolojiden bizden daha iyi anlarlar.

OMUZLARI ergonomiktir.

NE kadar gereksiz detaylar içerirse içersin, anlattığımız her şeyi dinlerler.

BİR araya geldiklerinde ilgimizi çekmeyen konulardan konuşup bizi sıksalar bile, teknik servis olarak işimize yararlar.

EVE geç kalma dertleri olmadığından, bizi uğurlamadan eve gitmezler.

AİLEMİZDEN gece izin alabilmemiz için dua ederler.

AĞLADIĞIMIZDA bizden fazla üzülürler.

AĞLAYARAK onlara her istediğinizi yaptırabilirsiniz. (Üstelik bu gerçeği bilirler de!)

PEK ağlamazlar ama ağladıklarında da çok şirin olurlar.

SIK sık en iyi arkadaşımız olurlar.

BİZİM için ulaşamadığımız raflardaki eşyaları alırlar.

RİSKLİ işlere onlar girerler.

NAMUS kurtarmacılık oynarlar, kendilerini Cüneyt Arkın zannederler.

OLMADIK şeyleri kıskanıp bizi kendilerine güldürürler.

KAPILARI açar, hatta bazen sandalyelerimizi tutarlar.

TAKIM elbise ile acayip havalı olurlar.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Facebook'ta 2019 yılında şaka amaçlı bir etkinlik başlatılmıştı.

Etkinlik şuydu:

"51. Bölge'yi basın, hepimizi birden durduramazlar" başlığında bir etkinlik oluşturuldu.

Yaklaşık 1.3 milyon kişi etkinliğe katıldı. Sorun şurada, birçok kişi bunun şaka olduğunu bilmiyordu.

TESPİTLİ YORUM

Şeytan diyor; sat evi, arabayı, yerleş deniz kenarında bir yere. Yaşa kendince ama önce evle, araba almak lazım tabii…

NE KADAR OLDU?

Hakan Altun, askerdeyken telefon edebilmek için 17 gün sıra bekleyip aradığı İclal Aydın'ın telefonu açınca ''Şu an müsait değilim, daha sonra arar mısın?" demesi üzerine 'Hani Bekleyecektin' şarkısını yazalı 24 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

ANNEM misafirlikte "O çay sevmez" dediği için harbiden 20 yaşıma kadar çay sevmediğimi sanıyordum.