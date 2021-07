Kurban Bayramı Tipleri-2

8. "BEN hallederim hacı abi" deyip kurban yerine kendini kesen acemi kasaplar...

ACİL servisleri dolup taşıran sevgili kasaplarımız.

Ana haber bültenlerinin ana konusu oluyorlar. Ahhh ahhh! Ölmeseler bari...

9. CAN derdi yüzünden kaçan hayvanın peşinde telef olan kovalayıcı birey...

NEREDEN baksan hayvana bir araba parasına yakın para verdiği için mi yoksa görevini yerine getirme aşkıyla yanıp tutuştuğundan mı bilinmez.

Özellikle işlek caddelerde ilginç bir manzaraya sebep oluyorlar.

10. HERKES kavurma yerken fırsat bu fırsat diye tatile kaçan çekirdek aile...

KİMİNE göre vefasız, kimine göre işten güçten ancak fırsat bulan aile. Size iyi tatiller diliyoruz. Dönünce bol bol ıspanak yiyeceksiniz yalnız, size et yok!

11. KURBANLIK hayvandan çok iyi anladığını söyleyip hayvanın sırtına şap şap tokat atan bilgiç kişi...

"ENİŞTE bu sırf yağ" ya da "Hay maşallah, tosun tosun" diyen onay merci oluyor kendileri. Şahsi gözlemim, kendilerine çok fazla güvenilmemesi yönünde ama tabii siz bilirsiniz.

12. KURBAN pazarlığı yaparken saatlerce el ele tutuşup birlikte yer küreyi titreten alıcısatıcı...

13. GÜNDEM yokluğundan kurban pazarına gidip her sene aynı şeyleri haber yapan muhabir...

BU da ekmek derdinde, ne yapacaksın? "Kurbanlık koyun el yakıyor" ya da "Memleketimden kurban manzaraları" en çok ilgi çeken haber manşetlerinden. Seyrettik, aydınlandık. Çok sağol! onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Tarihteki en ilginç savaş:

1788 yılında Sebeş Savaşı'nda 100 bin kişilik Avusturya ordusu kendi askerlerini Osmanlı askeri sanarak öldürmüş, Osmanlı ordusu daha savaş alanına varmadan savaşı kazanmıştı.

TESPİTLİ YORUM

"Büyüyünce ne olcan, kaça gidiyon, üniversiteye girdin mi, okul bitti mi,iş buldun mu, evlilik var mı?" Elaleme düzgün cevap vermek için yaşıyoruz.

NE KADAR OLDU?

Jonathan Lee Riches, "Dünyanın en çok dava açan insanı" olarak kendisini kayda geçen Guinnes Rekorlar Kitabı'nı da dava edeli 12 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

SORUYORUM size ey ahali!

Sabahtandır benimle "Sigara bağımlılık yaratmaz" diye tartışan sivri zeka arkadaşımın, "Ben yıllardır içiyorum bağımlılık yapmıyor!" şeklindeki son cümlesi karşısında saç-baş yolmam abartı mı oldu?