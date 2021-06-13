90’larda çocuk olanların ergenliğini çürütmüş şeyler-1
1 şarkıcık geri almak istersiniz ve BOOOMmMm!
Kaset dağılır. Al eline kalemi, çevir babam çevir...
ALT tarafı bir şarkılık bir yolda 15 dakika CD aramak:
O koca CD çantlarının içinde, aradığın CD'yi bulabilmek için harcanan zamanlar...
AÇIL açıl bitmeyen başlangıç çubuğu:
Alt tarafı oyun oynamak için oradan oraya, oradan oraya girdiğimiz, mouse kazara kenara kayarsa hepsini baştan yapmak zorunda olduğumuz zamanlar...
PROGRAM yanıt vermiyor:
Adeta iskambil kağıdı görüntüsüne bürünen ve kapanmak bilmeyen yanıt vermeyen o pencere... Tüylerinizin ürperdiğini görür gibiyim!
BİR tuşta 3 harfin bulunduğu günlerde mesajlaşmak:
Parmaklarımız uyuşana kadar çatır çutur sesler eşliğinde, saatlerce mesajlaşırken o harflerin yerlerini nasıl da ezbere bilirdik!
YANLIŞLIKLA internet tuşuna bastığınız eski telefonlar:
Telefon faturasını kökleyecek internet tuşuna yanlışlıkla basıp, onlarca kez kapatma tuşuna basarken o telefonu hangimiz kırmak istemedi ki?
TELEFONUNU yeni alanların, milyon kez dinlediği telefon melodileri:
O berbat melodileri dinlerken "YETEEEEEEER!" çığlıkları atıp, kendimiz de yapmadık mı?
O BERBAT melodilerin yerine, yeni melodiler kaydetmeye çalışmak:
Melodi kodlarıyla şarkıları kaydederken ya da radyoda sevdiğimiz şarkı çaldığında herkesi susturup onu kaydetmeye çalışırken ne çile çektik be!
SAATLERCE süren CD yazımından sonra, 'disk yok' yazısını görmek:
O hummalı şarkı seç, CD bul, yaz üçlemesinin ardından saatlerce CD'nin yazılmasını beklemek ve sonunda dinlemek için taktığınız tape'te o yazıyı gördüğümüz kabus an...
HİÇBİR yere sığmayan "discman":
CD çalarlar hayatımıza girdiğinde bir anda nasıl da sevinmiştik. Peki ya yolda müzik dinleme zevki? Ya ellerde, ya da küçük ceplerde o kocaman CD çalarlarla az dolaşmadık.
BİLGİSAYARA bir şeyler kaydetmek ya da bilgisayardan başka bir yere aktarmak:
Yaşlanma sebebimiz olmadı mı?
YOLCULUK sırasında kendi kendine oyunlar yaratmak:
Tek eğlenceniz Gameboy ya da Tetris'tir ve onların da pilleri uzun ömürlü değildir. Peki o bitmeyen yolculuklarda ne saçmalıklar yapardık? Sokak lambalarını saymak, deli gibi bütün tabelaları okumak, susmadan bilmeceler sormak... Düşündüm de bazen eğlenceli olabiliyordu bu işkence. onedio.com DEVAMI YARIN
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Büyük bir ironi;
Amerika'nın en çok bilinen eyalet (New Hampshire) araba plakası sloganı olan "Live free or die" (Özgür yaşa veya öl), New Hampshire eyalet hapishanesindeki suçlular tarafından yapılmaktadır.
NE KADAR OLDU?
Macar bilim adamları tarafından kuşların yol haritasının belirlenmesi amacıyla çip takılan leylek, 2600 km uçtuktan sonra Mersin'de avcılar tarafından vurulalı 5 YIL OLDU
TESPİTLİ YORUM
@dilrubaiyat Fiyatlarına şok oldum, herkes kayınvalidesi ve kayınpederiyle iyi geçinsin...
AlkışlıYorum
@gizembeyz Yıl 2013, SBS'nin ortasında bayıldım.
Sınavdan sonra eve geldim 2 gün odama kapandım, durmadan ağlıyorum.
3. gün abim dedi ki "Ağlamaların bittiyse artık dalga geçebilir miyiz?"
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