Kadınların güzel sandığı şeyler
Çocuk gibi konuşmak.
Leopar desenli kıyafet.
Yüksek bel pantolon.
Düğün makyajı ve düğün saçı.
Abartılı makyaj.
Uzun çorap dize kadar çektikleri...
Kısa boylu olan kadınların dizlerine kadar uzanan deri çizme giymeleri.
Topuklu ayakkabının önünden fırlayan ojeli parmak uçları.
Tuvaletten acele çıkmış izlenimi veren, pantolon ya da taytın içine kıyafet sıkıştırma.
Upuzun takma tırnaklar.
Suratı kara sinek suratına çeviren kocaman güneş gözlüğü.
Kesinlikle beyaz deri, sivri bot.
Asansör pozu.
Etek/elbise altına spor ayakkabı.
Mustafa Topaloğlu edition uzay grisi şişme montlar...
Renkli lens... Ölü balık gibi bakıyorlar.
Ugg bot. O ne yıllardır orangutan ayağı gibi.
Kat kat fondöten, kapatıcılar sürülmesi.. çamur gibi iğrenç bir görüntüsü var bunun nerden de bulmuşlar?
Ayı postuna benzeyen tüylü, kabarık ve genelde açık renkli olan hırka-mont...
Pembe saç.
Çok net şekilde kalın kaş.
Koyu tenli kadınların saçını sarıya boyatması (Rihanna olacağım derken cennet mahallesinden Aliş olmak)...
Canikom, bebitom, kankitom diye konuşmak.
Balanciaga ayakkabı.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1922 yılında Charles Osborne adında bir adam, 136 kilogramlık bir domuzu kesmek isterken altında kalmış ve beynindeki hıçkırık tepkisini kontrol eden bölümü zarar gördüğü için başlayan hıçkırıkları tam 68 yıl boyunca devam etmiştir.
NE KADAR OLDU?
Kıbrıs'ta sahneye çıkan Serdar Ortaç, coşkunun tavan yaptığı anlarda hayranlarına aniden, "Maaşlı eleman olmak isterdim.
Azıcık aşım ağrısız başım" diyerek sesleneli 10 YIL OLDU
TESPİTLİ YORUM
@toskofacts Falcılar, falına baktıkları insanların arkasından "Enayiye bak nasıl inandı?" falan diyor mudur acaba?
AlkışlıYorum
Oğlum 3 yaşlarındayken, çalan kapıyı açmak üzere koştu, kendisi henüz mantar kıvamında olduğu için, kapıda ki 1.90'lık arkadaşın dizlerine bile gelmiyordu.
Yerden yukarı doğru süzdüğü arkadaşa baktı, baktı ve yorumunu yaptı:
"Amca, hiç bitmeyeceksin sandım."
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