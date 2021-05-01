Kadınların en az bir kere fark etmeden yaptığı hatalar-1

SEVGİLİYE esirgemeden şefkat gösterirken bir süre sonra anneye dönüşmek...

Allah bizi şefkatli yaratmış, ne yapalım? Ancak sevgili bacılarım, bir süre sonra ipin ucunu kaçırıyor olabiliriz.

Evet biz böyle mutluyuz, evet kime ne? Fakat kendimizi bu kadar harap etmeye değer mi? Sadece soruyorum...

HAYATIN bir yerinde mutlaka bir adet öküze aşık olmak...

Üzülmeyin, yalnız değilsiniz. Her kadın hayatında mutlaka bir öküze gönül vermiş olabilir. İlk başta çok anlaşılmıyor ama ilerleyen zamanlarda artık "Bu kadar da öküz olunmaz" noktasına getiriyorlar.

"ASLA söylemez" denilen birisine sır vermek ve bir süre sonra bu sırrı başkasından duymak...

Kadın olarak başımıza en çok gelen şeylerden biri de bu. İyiyi kötüyü bazen seçemiyoruz galiba ve herkesi kendimiz gibi bildiğimiz için de anlatıyoruz.

Bir süre sonra kendi sırrımızı başkasından duymak gerçekten pek hoş olmuyor.

KİM için olursa olsun üşenmeyip kilometrelerce yol gitmek...

Bakın çok büyük bir iddiada bulunacağım şimdi:

Hiçbir erkek, uzakta olan birisinin yanına kendi çıkarı olmadan gitmez. Fakat bir kadın için 'İhtiyacım var' lafını duymak yeterlidir.

Tren olur, otobüs olur, vapur olur fark etmez. Kadın her zaman gidecek bir şey bulur ve gider!

GÖZÜNDE rimel olduğunu unutup suyla haşır neşir olmak...

İnsan unutup yüzünü yıkayabilir mesela ama unutup denize girince sonuçları çok daha ilginç oluyor arkadaşlar.

Hayır bir de bu zıkkım hemen temizlenen bir şey de değil. Uğraş dur işin yoksa!

BİR anlık hevesle kuaföre gidip kakül kestirmek...

Bugüne kadar kakül kestirip pişman olmayan hemen hemen hiç kimseyi görmedim.

Çünkü bu lanet olası saç her zaman istediğimiz gibi durmuyor, gözümüze giriyor ve daha bir sürü şey... Kendi gazınıza gelmeyin kızlar!

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