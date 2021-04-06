Türk ve Amerikalı-1

AMERİKALILAR kampta olsun, başka yerde olsun bir ateş gördüklerinde hemen çubuklara marshmallow geçirip kızartırlar.

Bizde o ateş asla sucuksuz kalmaz. Şişe bile gerek yok, ağaç dalına geçirip cızbız yaparız sucuğumuzu.

ONLAR çarşı pazar gezdikten sonra genellikle evde ayakkabılarını çıkartmazlar.

Özellikle misafirliğe gittikleri evde, ayakkabıyı çıkarıp kenara koyan yok.

Bizde sırf bu işin üretilmiş tüylü, tüysüz, rugan, simli misafir terlikleri mevcut. Eve ayakkabıyla girmek bizler için epey bir tuhaf.

FİLMLERDE gördüğümüz kadarıyla ailenin gencinin sevgilisi olduğunu ebeveynler öğrendiği zaman "Korunuyor musunuz?" şeklinde soru sorabiliyorlar.

Bizde neredeyse evlenene kadar, hatta evlendikten sonra bile bu konuları aileyle konuşmak çok görülmüş şey değil.

AMERİKALILAR yaşça büyük kişilere "John Amca", "Judy Teyze" gibi sıfatlar kullanmazlar; daha çok isimle hitap ederler.

Bizde de adını bilmesek bile orta yaş üstü erkek kişilere DAYI, daha büyüklere EMMİ; kadınlara da TEYZE ya da ANA demek yaygındır.

18 yaşına girince onlarda bağımsızlık bayrakları açılır; özgürlükleri aileleri tarafından tanınarak ayrı bir cumhuriyet haline gelirler.

Bizde aileden ayrılmak o kadar kolay olmaz. Başka bir ev için şehir dışında okul kazanmak, evlenmek ya da hafiften bir isyan çıkartmak gerekir.

AMERİKALILAR bahçede barbekü partisine bayılır. Eşi dostu hatta komşularını toplayıp, ana yemek odaklı sofralar kurarlar.

Bizi bahçede barbekü partisi asla kesmez. En yakındaki sulak yere sülalece serilip mangalımızı güzelce yakarız.

Ana yemek olan etlere gelene kadar haşlanmış yumurtadan zeytinyağlı sarmaya kadar bir sürü teferruat sofrada bulunur.

DEVAMI YARIN

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Hindistan'da çıkan bir yasaya göre doktorlar reçete yazarken büyük harflerle ve açık bir şekilde yazmak zorundadır. Amaç ise yazılanların yanlış yorumlanmasından kaynaklanan ölümleri önlemektir.



TESPİTLİ YORUM

Telefonda sesinden erkek mi yoksa kadın mı olduğunu anlamadığın kişiye adını sormuş da "Deniz" cevabı almışsın gibi bir hayat.

NE KADAR OLDU?

Ruanda'da oynanan Mukura-Rayon maçında, Rayon forveti Mukura kalesinde bir kara büyü görür. Büyülü nesneyi kale direğinden alır, zorlukla ortadan kaldırır. Büyü bozulur. 10 dk. sonra Rayon golü atar. Ruanda Federasyonu, bu olaydan sonra maçlarda büyü yapmayı yasaklayalı 5 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

KENDİSİNE gelen hediyeleri teyzeme verip "Al bunları, ben giymem. Bunların hepsi de yaşlı işi. Sen giy" diyebilen 85 yaşında bir anneannem var.