Okul yıllarından hafızamızda takılı kalan unutulmaz bilgiler-2

Alp Er Tunga Sagusu

BU destanda Saka Hakanı Alp Er Tunga'nın İranlılarla yaptığı savaşlar anlatılır. Hala daha çoğumuz konunun detayını tam olarak bilmiyoruz ama ezberimizden bu destanın birkaç cümlesini söylüyoruz.

Jeopolitik konum

BUNUN ne demek olduğunu büyüdükçe çok daha iyi anladık.

Tanım olarak jeopolitik konum, bir ülkenin ekonomik, kültürel, ticaret, ulaşım, ulaştırma, coğrafi konum, iklim, yeraltı zenginlikleri, askeri açıdan sahip olduğu artılar ve eksilerin toplamına deniliyor. Ve biliyorsunuz, ülkemizin jeopolitik konumu gerçekten çok hassas bir noktada yer alıyor.

Avogadro Sayısı

BİR elementin bir molündeki atom sayısı ya da bir bileşiğin bir molündeki molekül sayısına avogadro sayısı deniliyor. Hayır, Avokado değil. Sözelcilerin "Bu bilgi gerçek hayatta ne işimize yarayacak?" dediği bilgilerin en başında geliyor kendisi.

Kutadgu Bilig

İSLAMİYET'İN Türkler tarafından kabul edilmesinden sonraki ilk yazılı eser olmasının taşıdığı önem sebebiyle bizlere öğretilen eserin yazarı Yusuf Has Hacib. Günümüz Türkçesiyle ise kitabın adı "Mutluluk Veren Bilgi ya da Devlet Olma Bilgisi" anlamına geliyor.

Necasetten Taharet

DİN Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde ezberlediğimiz bu terim, namazın dışındaki farzlardan biri. Kısaca namaz kılan kişinin gözle görülen pislikleri arındırması, temizlik sağlaması anlamına gelmektedir.

Mitoz bölünme

ANA hücre'nin bölünerek iki yeni hücre oluşturmasına mitoz bölünme deniliyor ve ökaryotik hücrelerde görülüyor. Bir de bunun Mayoz olanı var, o da bambaşka bir konu.

Hasan 2 Salak Osman 4

SÜLFİRİK asidin ne gibi bir ayrıcalığı vardı da formülü böyle eğlenceli bir şekilde ezberledik, onu ben de bilmiyorum. Formülün tam yazılışı ise H2SO4...

Östaki borusu

İÇİNDE bulunan 'a' harfinin uzatılarak söylenmesinin gereksiz bir zevk verdiği bu organ, geniz ile orta kulak geçişini sağlayan bir kanal. Bir de bunun kankaları örs, çekiç, üzengi var.

Hepsi aklımızda hepsi! onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Cristiano Ronaldo, saha içinde olduğu kadar saha dışında da kazanıyor.

Sosyal medyada en çok takip edilen sporcu olan Portekizli'nin bir paylaşımı da kendisine servet kazandırıyor.

Ronaldo'nun Instagram'dan bir paylaşımının değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin Dolar değerinde.

TESPİTLİ YORUM

Suudi Arabistan'da bir düğünde Iphone 8 dağıtılmış. Bizde ikinci pilavı istesek döverler.

NE KADAR OLDU?

Mersin'de eline yüzüne dezenfektan süren sürücü alkol denetimine girince 0.26 promil alkollü çıkıp sürücüye para cezası yazılıp ve ehliyetine el konulalı BİRKAÇ GÜN OLDU

ALKIŞLIYORUM

BEKLEMEDİĞİM bir anda eski sevgilim aradı. Konuşma esnasında "Seni kimya dalında Nobel'e aday göstermeyi düşünüyorum." dedim. Nedenini sordu. "Çok güzel aşkı, b.ka çevirebiliyorsun." dedim. Yüzüme kapattı...