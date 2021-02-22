Sevgilisinin ayakkabı bağını bağlayan adam
1- Kızı bağlayabilmek için ayakkabısının bağını bağlayan erkekler:
Yalakadırlar. Kızı etkilemek için abartılı jestlere meyletmiş, maymun olmuşlardır. İstikrarlı olacakları şüphelidir. Akıl kârı değildirler.
2- Kızı bağladıkları halde hala ayakkabısının bağını bağlayan erkekler: Samimidirler.
Kendileri için özel olan o kadına karşı sadece sevgi, istek ve tutku değil aynı zamanda hayranlık da besliyorlardır. Tıpkı bineceği zaman arabanın ya da girilecek mekanın kapısını açmak gibi ya da üzerindekini alırken veya giyerken yardımcı olmak gibi, ayakkabısının bağını bağlamayı da gayet doğal bir kibarlıkla yapıyorlardır. Bunun değerini bilemeyecek kadar düz bir kadınsanız bu tip adamların yanında bağcıklı ayakkabı değil kendiniz gibi düz babetler giyin.
Tabii ki kız arkadaşların yorumu beklenendi:
Nemli gözlerle "Ayyy gerçekten mi. Böyle adamlar var mı? Çok düşünceli" gibi yorumlar oldu.
Ya erkekler... Beklenen yorumlardı: "Yuh", "Yazıklar olsun", "Alacan kızılcık sopasını", "Kesin hatunu etkilemek için.
Yalann" ve daha burada yazamayacağım yorumlar.
Fakat sorunun cevabını biraz olsun kendim verdim.
Eğer iki tarafta bunu yapıyorsa, sorun yok.
Durduk yere birbirlerinin ayakkabılarını bağlamak saçma. Onun yerine ihtiyaç anında bağlamak tamamen mübahtı.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İsveçliler geri dönüşümü öyle sevdi ki ülke enerji üretiminde kullanacak çöp bulamıyor.
Komşusu Norveç'ten çöp ithal ediyor.
TESPİTLİ YORUM
Telefonumun şarjı bitmesin diye kullandığım tasarruf modunu hayatımda kullansaydım şimdiye köşeyi dönmüştüm.
NE KADAR OLDU?
Oyundan atılan Paulo Arouja, hakeme fark ettirmeden maça devam etmesi sayesinde bir maçta 5 sarı kart göreli 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Yaramazlığının tavan yaptığı noktada dört yaşındaki azman yeğenim oda cezası alıyor... Büyük bir öfkeyle odasına gidiyor.
Uzunca bir zaman sesi çıkmyor, uyuduğunu düşünüp sohbete dalmışken sesleniyor:
Gardiyaaannn, sütümün saati geldi. Sıcak olsun, kakao da koy içineee...
YOK canım, lens taktığım gün "Senin gözlerin renkli mi?" diye soran benim yeni tanıştığım biri değil, 26 yıllık annem
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