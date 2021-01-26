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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 26 Ocak 2021, Salı

İlginç aşk bilgileri-2

KADINLARIN yüzde 11'i yeni tanıştıkları bir erkek hakkında internette araştırma yapıyor, erkeklerin ise sadece yüzde 7'si.
ÇİFTLERİN kişilikleri zamanla birbirine benziyor.
KADINLARIN yüzde 43'ü, kendileri bağlanmaya hazır olmadan, partnerlerinin evliliği düşünmesini istemiyor.
YENİ aşık insanlar düşük oranda serotonin hormonu salgılıyor. (Obsesif kompülsif hastalığı olanlar kadar düşük.) Belli ki bu yüzden kendimizi aşık olduğumuz insana takıntılı olma seviyesinde, fazlası ile kaptırıyoruz.
ULUSLARARASI Philadelphia Havaalanı, yeni yapılan bir ankete göre, aşık olunacak bir numaralı havaalanı seçildi.
BİR matematik teorisine göre uzun dönem ilişkiye gireceğimiz insanı seçmeden önce bir düzine insanla çıkmalıyız; bu gerçek aşkı bulmamız için en iyi fırsat.
İLİŞKİ beklentisi içinde olan bir erkeğin sakalı daha çabuk uzuyor.
VERONA, Shakespeare'in ünlü aşk hikayesi Romeo ve Juliet'in geçtiği İtalyan şehri, her sevgililer gününde Juliet adına bine yakın mektup alıyor.
TERK edildiğimizde, bir süre için bizi reddeden insanı çok daha fazla severiz diyor Why We Love'un yazarı, Rutgers Universitesi'nden Dr. Helen Fisher. Mutlu bir çiftken yanan beyin hücreleri aktif olmaya devam ediyor.
OFİS aşklarının bir sebebi var. Aşkın tek büyük prediktörü yakınlıktır. Aşinalık, rahatlık ve samimiyeti doğurur...
HER beş uzun süreli ilişkiden birisi, çiftten biri ya da ikisi başka bir ilişkide olduğu zaman başlıyor.
BELKİ sürpriz olmayacak ama paylaşmadan edemedik: Romantik bir ilişki her iki cinsiyeti de daha mutlu kılıyor. Bağlılık ne kadar güçlü ise mutluluk da o kadar büyük oluyor!

LÜZUMSUZ BİLGİLER
DEJAVU olgusunun tersi de vardır; jamais-vu. Her zaman gördüğünüz şeylere sanki ilk kez görüyormuşsunuz gibi tepki verirsiniz.

TESPİTLİ YORUM
Neymiş birini seviyorsak serbest bırakacakmışız. Dönerse bizimmiş dönmezse hiç bizim olmayacakmış! Güvercin besliyoruz sanki.

NE KADAR OLDU?
Arı sezonunun verimli geçmesi için şükür duasına çıkan Van'ın Bahçesaray İlçesi Kaymakamı Muhammet Öztabak ve prototokol, üzerinde arıcı kıyafeti bulunmayan İlçe Müftüsü Mustafa Kaya dua okuduğu sırada, arıların saldırısına uğrayalı 1 YIL OLDU

AlkışlıYorum
SAÇLARINI siyaha boyatmayı isteyen arkadaşım nasıl olacağını merak edip önce ayakkabı boyasıyla boyamış, beğenmiş ve kuaföre gitmiş.
Hey Allah'ım!


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