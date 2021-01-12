Bugünkü
Takvim
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 12 Ocak 2021, Salı

En ilginç takım isimleri

İŞTE okurken gülmekten öleceğiniz, en komik takım isimleri... Evet evet, hepsi de Türkiye'den...
Adana Kiremithanespor
Mercimekspor
Karadilli Topaçspor
Garipspor
Vicdaniyespor
Kerametspor
İbriktepespor
Muttalip Gençlik ve Spor
Çıksorutspor
Başıbüyük
Arpaç Bahşişspor
Çırçır
Büyük Karıştıranspor
Mucurgücü Belediyespor
Yalakderespor
Karadonspor
Van Parisspor
Lahana
Abdülvahabigazispor
Tillo Gençlikspor
Uluoymak 1 Eylülspor
Çorapçılarspor
Kuşçu Mithatpaşaspor
Kanarya Azimspor
İzzettin
Gaziosmanpaşa Venüs
Arpaç Sakarlarspor
Çat 9 Martspor
Masatenisispor


LÜZUMSUZ BİLGİLER
İngiliz bir futbolcu (yarı profesyonel) olan Rory Curtis, korkunç bir trafik kazasına karışmış ve kafasından (beyninden) hasar görmüştür.
6 gün boyunca komada kalan Rory, uyanıp aynaya baktığında büyük bir şok geçirmiştir.
Kendisini ünlü Hollywood oyuncusu Matthew McConaughey sanmaktadır ama aynada gördüğü kişi kendisidir.
Ayrıca Rory'nin gariplikleri bununla bitmez...
Kendisi en son 12 sene önce Fransızca dersi görmesine rağmen komadan uyandığında akıcı şekilde Fransızca konuşabiliyordu.

TESPİTLİ YORUM
Salaklığın en büyük belirtisi; herkesi salak bir tek kendini akıllı sanmaktır.

NE KADAR OLDU?
İzleyicilerin acıktığını duyan Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz'ın da gazıyla sürpriz yapıp 50 tepsi baklava ve 2000 tane pizza söyleyeli 7 YIL OLDU

AlkışlıYorum
GÜNDE 2 paket sigara içen arkadaşım, sağlığa zararlı diye bürodaki plastik bardakları toplatmış. E ne diyelim şimdi, sağlıkla yaşasın!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak En ilginç takım isimleri
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ