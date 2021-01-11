Golcü taraftar
Çok da başarılı olmadan 7 yıl boyunca oynadığı West Ham'da 1994 yılında iken yardımcı antrenör olan Harry Redknapp'ın yaşadığı şu güzel ayrıntı onu değerli kılıyor. O dönem West Ham'ın kadrosu öyle geniş ki ikiye bölünüp farklı takımlarla hazırlık maçları dahi yapabiliyorlardı. 28 Haziran günü antrenör Billy Bonds, takımın yarısını alıp hazırlık maçları için doğuya giderken takımın diğer yarısını da Harry amcam alıp Oxford'a gidiyor hazırlık maçı yapmak için. Amatör bir kulüp olan Oxford City maçı başlamadan bizim Harry taraftarla tartışmaya başlamış. Steve Davies adındaki taraftar Harry'nin takımda çok tuttuğu forvet Lee Chapman hakkında atıp tutuyor. "Ben şu halimle ona on basarım" filan da falan da Harry'e kafa tutuyor, Chapman hakkında veriyor veriştiriyor...
Maçın ilk yarısını 2-0 önde kapatan West Ham ikinci yarı bütün oyuncularını değiştiriyor, elde bir oyuncu daha kalmayacak şekilde maça yenilerini sokuyor.
Şansızlık bu ya değiştirecek oyuncu kalmadığı noktada West Ham'da bir sakatlık yaşanıyor.
Oyuna sokacağı oyuncusu olmayan Harry Redknapp, maç öncesi tartıştığı taraftar olan Steve Davies'e dönüp "Dediğin gibi futbol oynuyor musun gerçekten? Söylediğin kadar iyi misin?" diye soruyor.
Steve de söylediklerini yutmayarak "Elbette" diyor. Bunun üzerine Harry taraftara ayakkabı numarasını sorup cevabı aldıktan sonra taraftara soyunma odasına geçip hazırlanmasını söylüyor.
Maça girecektir ve dediği kadar iyi mi görülecektir!
Steve Davies'e uygun ayakkabılar bulunup formasıyla beraber saha kenarına geliyor ve sakatlanan oyuncunun yerine taraftar ikinci yarı oyuna giriyor. Haliyle kendisine sunulan listede böyle bir oyuncu olmadığı için maçı anlatan yayıncı kuruluşun spikeri gelip Harry Redknapp'a "Bu kim?" diye soruyor. Böylesine kafası iyi olan marjinal hocamız da "Dünya Kupası'nı izlemedin mi? Bulgar takımının yıldızı Tittishev" diyerek adamı gönderiyor.
Üstelik günde 30 sigara içen bu adam Oxford'lu oyunculardan yine de daha hızlı çıkıyor. Maçın 71. dakikasında maçı izlemeye gelen taraftar resmi olarak West Ham adına ilk ve sanırım son golü atıyor. Biyografisinde ise Harry bu taraftara hakkını veriyor "Evet, haklıydı, Chapman'dan daha iyiydi" diyor…
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Futbol tarihine "Game of Three Halves" olarak geçen hikayenin kahramanı bu kez bir futbolcu değil; futbol hakemi T. Kirkham. 1894-95 sezonunun açılış günü olan 1 Eylül'de, Sunderland ile Derby County arasında oynanan mücadeleye hakem 45 dakika gecikince, maça yedek hakem John Conqueror ile başlamak zorunda kalınıyor.
Sunderland'ın 3-0 önde olduğu 45 dakikalık bir oyunun ardından gelen asıl hakem Kirkham, maçı baştan başlatmak zorunda kalıyor.
Üç yarı -2 saat 15 dakika- oynanan maçın kazananı "ikinci yarıda" üç gol ve "üçüncü yarıda" beş gol ile Sunderland oluyor.
NE KADAR OLDU?
Gölcük Belediyesi, hoparlörlerle "Dikkat dikkat! Dallas dizisinde Ceyar'ı baldızı Kristin vurdu" anonsu yapalı 42 YIL OLDU
AlkışlıYorum
CHICAGO İstanbul seferi yapan uçaktaydık.
Camın plastik perdesi kapalıydı.
Yandaki adama "Şu camı açar mısınız?" deme gafletinde bulundum.
Adamın cevabı beni kupkuru etti: Yok kardeşim, ben öyle rüzgara basınca gelemem, hava da soğuk zaten!
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