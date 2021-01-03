Yılbaşı denilince akla gelenler

Yılbaşı denildiği zaman akla gelen belirli şeyler vardır. İşte sizi eğlendirecek o enfes yılbaşı vazgeçilmezleri.

Yepyeni sorular doğuran "Yılbaşında ne yapıyorsunuz?" sorusu.

Evde mi, dışarıda mı, aileyle mi arkadaşlarla mı, arkadaşlarsa hangi arkadaşlar, Aslılar'a söz versem Korhanlar alınır mı? Sorular sorular sorular...

Dalga geçmek için de olsa illa ki "Seneye görüşürüz" esprisi yapanlar.

Bir muzip enişte esprisi olarak hayatımıza girdikten sonra çıkmak bilmeyen son yıllarda dalga geçmek için yapılan o ölümsüz espri.

Piyango biletine ikramiye isabet ederse yapılacakları hayal etmek.

Faize yatırıp hiç çalışmamayı tasarlamaktan tut, şu kadar ev alır kiraları yerim demeye varana dek onlarca proje.

Bir sonraki yıla ertelenme olasılığı çok yüksek yeni başlangıç kararı.

Spora başlıyorum, diyete başlıyorum, negatif enerji veren herkesi hayatımdan çıkarıyorum, kendime daha çok vakit ayırıyorum diye süregiden unutulmuş, unutulmaz başlangıçlar.

Işık biraz daha ışık!

Led lamba teknolojisinin ucuzlamasıyla dört bir yanı saran ışıklı süsleme çılgınlığı. Şikayetçi değiliz ama insan bir taksici teybi ekolayzırının içinde yaşıyor gibi hissetmiyor da değil.

Kusursuz bir gece geçirmek için Devlet Planlama Teşkilatı ciddiyetinde kurulan WhatsApp grupları.

Yılbaşı partisinin yapılacağı arkadaş evi seçildikten sonra başlayan iş bölümü telaşı. Mezeler, kuruyemişler, içecekler, yemekler derken her detayın titizlikle planlandığı o güzide gruplar, gruplarımız.

NE KADAR OLDU?

İngiltere, milli takıma teknik direktör bulamayınca The Sun gazetesi Jack isimli bir eşeği aday olarak göstereli 20 YIL OLDU

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Yapılan araştırmalarda kadınların içgüdülerinin %88 oranda doğruyu hissettiği ortaya çıkmıştır. Yani kadın bir şeyden şüpheleniyorsa, büyük ihtimal doğrudur sevgili erkekler benden söylemesi dikkat!.

TESPİTLİ YORUM

@sevvalkygsz

Eczanede staj yapıyordum.

Eczacı dedi ki buraya çok sık ünlü geliyor. Onları görünce aşırı tepki verme. Sonraki gün Murat Dalkılıç geldi. Reçetesini aldım ve girişini yapmak için ismini sordum. Eczacı kulağıma eğildi ve dedi ki o kadar da değil.

FIKRA

Postanede çalışan memurlar yılbaşı günü Noel Baba'ya yazılmış bir mektuba rastlarlar. Tabi Noel Baba diye birisi olmadığı için mektubu kendileri açıp okurlar.

Mektupta şöyle yazıyordur:

"Sevgili Noel Baba; ben 10 yaşında bir çocuğum. Hiç kimsem yok. Yetimhanede kalıyorum.

Diğer arkadaşlarıma birçok hediye geldi ama bana hiç hediye getiren olmadı. Senden üç şey istiyorum:

Bana bir kalem, bir kalem kutusu, bir de ayakkabı gönderirsen çok sevinirim.

Memurlar mektubu okuyunca çocuğa çok acırlar. Kimsesiz çocuğu mutlu etmek ve Noel Baba'ya olan inancını sarsmamak için kendi aralarında para toplayıp hediyeleri kendileri almaya karar verirler.

Kalem ve ayakkabıyı alırlar, fakat para yetmediği için kalem kutusunu alamazlar. Aldıkları hediyeleri gönderdikten sonra çocuktan teşekkür mektubu gelir. Mektup şöyledir:

"Sevgili Noel Baba; gönderdiğin hediyeli aldım. Beni çok memnun ettin. Gönderdiğin hediyelerden birisi gelmemiş. Onu da herhalde postanedeki şerefsizler almıştır."