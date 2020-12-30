Corona geyikleri-2
NE eğlenceli bir gün, dur biraz da şu koltukta oturayım, sonra diğer odaya geçer duvarlara falan bakarım, olmadı bir de salon yaparım.
YÜZÜK partisi...
Çiş partisi...
Bebek geldi partisi...
Bebek geliyor partisi...
Cinsiyet belli oldu partisi.
Adım adım sapıtıyordunuz, şimdi düğün bile yapamıyorsunuz.
BAKIYORUM da sokakta el ele gezen çift göremiyorum, hani ölümüne seviyordunuz?
YAZ geliyor fit olayım derken, karantinaya girdim fil gibi oldum.
AY sonuna kadar kuaförler açılmazsa sarışınların yüzde doksanı yeryüzünden silinecek.
BANA 'Evlen evde kalacaksın' diyordunuz, hepiniz kaldınız mı evde?
Etme bulma dünyası işte.
SALGIN bitince parayı kıracak 3 meslek:
Psikiyatristler, diyetisyenler, kadın doğum uzmanları.
(Kuaför ve berberleri eklemekte yarar var...)
YILLARCA bizi üç harfliler çarpacak diye korkuttular, meğerse o cin değil Çin'miş.
ŞEKERİMİZİ, kolonyamızı aldık, görücü bekleyen gibi oturduk evde virüs bekliyoruz.
KİM akıl ettiyse çok doğru söylemiş, dışarı çıkana para cezası değil de evinde kalana para ödülü verirse biz 5 güne kalmaz bu virüsü yeneriz.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
ABD'de ponpon kız kıyafetleri ve eşyalarının neredeyse tamamı bir şirket tarafından üretilir. Bu şirket ayrıca düzenleyici kurumların ve ulusal yarışların da sahibidir.
TESPİTLİ YORUM
Adamın köpeği kaybolmuş, Bulana 1000 TL ödül veriyor, Ben küçükken kayboldum da evdekiler sırayla dövmüştü.
NE KADAR OLDU?
Ece Erken, ''Köpeğim öldü çok üzüldüm.
Bu arada Mahsun Kırmızıgül'ün de babası ölmüş.
İkimizin de başı sağ olsun,'' diyerek taziyeyi aradan çıkaralı 16 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Tramvayda yanıma oturan yaşlı bir amcayla sohbet ediyoruz.
Sohbet ilerledikçe amcanın yalnız olduğunu, eşini uzun süre önce kaybettiğini öğreniyorum.
Hem sohbet olsun hem de tebessüm etsin diye "Ah be amcam, ninem sağ olsa verirdim sana" diyorum. Amca da cevabı yapıştırıyor:
"Baban sağ değilse ananı ver evlat." Tebessüm isteyen ben, pis pis sırıtanlar ise çevremdekiler oluyor.
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