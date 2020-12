Şu kız güzel mi?

ERKEĞİNİ teste sokmuş kız sevgilidir.

Erkeğinden aldığı cevaba göre ilişkiyi şekillendirecektir. Böyle bir soru duyarsanız sakın "Çirkin" bile demeyin. "Hangi kız?" deyin. "Göremiyorum" deyin. "Gözüm senden başkasını görmüyor" deyin.

İşte o zaman kızın bir numarası siz olursunuz.

Sevgilisinden şüphe duyan hatun tipi. Bu enselendiniz demektir efenim, siz ne cevap verirseniz verin önemli değildir, çünkü buradaki asıl denilmek istenen şey 'ben senin yediğin haltları biliyorum, ayağını denk al'dır. Açıkça bir gözdağıdır.

Hatun kişi hır çıkarmayı kafaya koymuşsa erkeğin hiçbir şekilde çıkış yolu olmayan sevgili sorusudur.

Kız: Sence şu kız güzel mi?

Erkek: Hayır hayatım, hiç güzel değil.

Kız: Hadi ordan yalancı, nasıl güzel değil, taş gibi hatun, sen hep bana yalan mı söylüyorsun yoksa, bıdıbıdıbıdıbıdı...

Ya da... Kız: Sence şu kız güzel mi?

Erkek: Ohaaa harbi çok güzelmiş.

Kız: Allah cezanı versin senin, insan yanında sevgilisi varken böyle şeyler söyler mi? Sevmiyorsun sen beni, bıdıbıdıbıdıbıdı....

Bu soruda kızın gerçekten güzel bulunup bulunmadığı bilinçaltısı yatar. Dişi, erkeğinin güzellik kriterlerini merak eder. Nasıl kızlardan hoşlanır, hangisi aklını çelebilir vs... Erkeğinin beğenisine hitap edecek kız arkadaşlarıyla tanıştırmak istemez. İlk seferde riskli bir cevap olmayabilir koca oğlan için ama ve fakat daha sonraları kız çevresinde böyle birini görürse ve bu soruyu sorarsa, erkekten hayır cevabı alırsa, bu kavga sebebidir. Erkeğin dürüstlüğü ve sadakati sorgulanmaya başlanır. Aslında bunların hiçbirine gerek yoktur, kızların paranoyalarına ya neyse...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Arkadaşlarımızın her zaman bizim sahip olduğumuzdan çok daha fazla arkadaşı vardır.

1991 yılında Sosyolog Scott Feld, bir kişinin sahip olduğu ortalama arkadaş sayısını hesapladı.

Daha sonra ise o kişinin arkadaşlarının arkadaşlarını araştırdı. İkinci durumda çıkan sayı, birincisinden her zaman büyüktü.

Bu duruma literatürde ''Arkadaşlık Paradoksu'' denmektedir.



NE KADAR OLDU?

Adana'da alarmı çalan banka şubesine giden polisler, sandalyede oturan ve 'Banka benim' diyen şüpheliyi gözaltına alalı 2 YIL OLDU



AlkışlıYorum

CANIM şalgam suyu çektiği için bir markete gidip şalgam suyunu aldım ve son kullanma tarihinin geçtiğini gördüm. Bunun üzerine satıcıya dönüp dedim ki;

- Bunun tarihi geçmiş ustam!

- Ya bir şey olmaz, havuç suyunun tarihi geçse ne olacak?

- Nasıl ne olacak ustam geçmiş işte tarihi!

- Bir şey olursa yanıma gel kardeş.

- !?!?!?!.