Telefonu kurcalanan sevgili
"Ya beni aldatıyorsa" cümlesi iç ses olarak defalarca yankılanır.
Eğer iç sesiniz doğruyu söylüyorsa, amannn diyorum. İşte o zaman büyüğünü yaptınız.
Ya da telefonu değişik stratejilerle elinize alabilirsiniz. Mesela "Lan arka planı da ne güzelmiş" diyerek telefonu ele alıp "Kamerası kaç megapiksel acaba", "İphone mu yoksa Galaxy mi" şeklinde aptal ve gereksiz sorularla bir anda kendinizi mesajlar menüsünde bulursunuz.
Giden mesajlar mı yoksa gelen mesajlar mı daha önemli diye düşünürken bir anda menüler arasında fink atmaya başlarsınız.
Bir yandan da sevdiceğin daha hukuki anlamda telefon üzerinde imtiyaz sahibi olan kişinin odaya girip suç üstü yakalama ihtimali vardır. Normal bir ilişkide telefonunun kurcalandığını gören sevgili, "Bırak lan gerizekalı" demez, çünkü öyle bir ihtimali düşünmez, "Oyun oynuyordur" falan der diye düşünüyorum.
Yakalanmadığımız varsayımı altında mesajlar, rehber, resimler falan karıştırılır.
Sonra da telefon nasıl alındıysa öylece yerine bırakılır. Bünyede bir rahatlama ya da bulunan delillere göre kıllanma olabilir.
Yalnız uyarmak istediğim nokta, telefonun ışığının sönme süresidir. Hatta kilit noktadır.
Sevgili denilen insanın geldiğini duyup da telefonu aynı yere bıraktığınızda, o gelmeden telefonun ışığı sönmezse dünyanın en mort insanı olursunuz.
"Sönsene lan" iç sesiyle telefona bakarken, sevgili insanı da sizin o telefona baktığınızı görüp o da bakarsa çok salak olmadığı varsayımı altında telefonu kurcaladığınızı anlar. O durumdan sonra artık ben karışmam.
Ama şunu biliyorum, şimdi şifre koyuyorlar, o iş zor oluyor be arkadaş.
Allah'tan kızlar basit şifre koyuyolar da erkek arkadaşlar hemen çözüyor.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İNGİLTERE Kralı VIII. Henry'nin altını silmesi için görevli her biri şövalye olan 4 kişi bulunuyordu.
Ne kadar onur duyulası bir görev!
İNGİLTERE'DE bir kadın dondurmasının sadece bir tarafında şeker olduğu ve kalanı için yeterli olmadığı düşüncesiyle şikayetçi olmuştur.
TESPİTLİ YORUM
Kaldırımda duran insanı korna çalarak bir yerlere götürmeye çalışan dolmuş şoföründeki azim ve kararlılık kimsede yok.
NE KADAR OLDU?
Bir neslin silahı nasıl tutması gerektiğini öğrendiği, atış talimi yaptığı ama "televizyonun tabancayı nasıl algıladığını" asla öğrenemediği efsane oyun, Duck Hunt piyasaya gireli 36 YIL OLDU
AlkışlıYorum
KEŞKE sabah alarmı erteleyeyim diye kapatmasaydım ve keşke o telaşla evden terlikle okula gitmeseydim.
Ve keşke o gün müfettişler teftişe okula gelmeseydi...
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