Kadınlara ağır gelen cümleler
BU çok pahalı.
HAYIR!
OOOOO! Bıyık bırakıyoruz demek...
BİRAZ kilo almışın.
BENDEN çok sakalın var!
BOYUN mu kısa yoksa dizlerinin üzerinde mi duruyorsun?
HAYATIM zayıflamışsın. Ama karakter olarak!!
MAŞALLAH görmeyeli 3 haneli olmuşsun.
HI? Pardon dinlemiyodum.
ARADIĞIMI sende bulamadım maalesef!
YA sen önceden ne kadar güzeldin...
ÇOK kötü olmuş bu yemek.
BENSİZ hiçsin.
KAFAM çok karışık.
BU akşam dizini değil maç izleyecez!!
BENCE psikolojik tedavi görmen lazım.
ŞU yanağındakiler favori mi?
GIDIN çıkmış.
BENİM için çok değerlisin, ama eski sevgilimi unutamıyorum.
HAMİLE reyonumuz ilerde köşede hanımefendi.
(Göbekli bir kadına)...
EN yakın arkadaşın senden daha güzel.
NE, doğum günün müydü?
NİYE söylemedin hayatım?
14 Şubat bence ticari bir şey.
BEN seni sadece arkadaşım olarak görüyorum.
BU fotoğrafçı çok iyiymiş baksana güzel çıkmışsın...
"KADIN dediğin böyle olur" diyerek başka bir kadınla kıyaslamak.
SEN susunca daha güzelsin.
NOT: Sakın evde bunları denemeyin. Bunlar sadece hayal ürünüdür.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Monopoly aslında kapitalizmin ne kadar zararlı bir şey olduğunu insanlara anlatmak için üretilen bir oyundur.
TESPİTLİ YORUM
Evde ayakkabıyla gezen yabancılar, tam çıkarken bir şey unutup, tekrar eve girerken ayakkabıları çıkarmayıp halıda emekleme keyfini bilemez.
NE KADAR OLDU?
İzzet Yıldızhan, "Fransızlar amma kültürlü, ufacık çocukları bile Fransızca konuşuyor" diyeli 11 YIL OLDU
AlkışlıYorum
PETSHOPTA konuyla alakasız olduğu her halinden belli olan bir adam bir akvaryumun önünde tezgahtarla konuşmaktadır.
-Şu mavi balıklar ne kadar?
-Abi o balık 40 lira.
-Kilosu mu?
Kilosu mu dedi ya hahaaa...
Metrobüsteki ses kaydı:
"Zincirlikuyu bu yöndeki son duraktır." Yaşlı teyze:
"Hepimizin son durağı orası be yavrum." Yolcular iptal tabi..
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