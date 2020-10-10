Evlilik isteyen kızlara tavsiyeler
AİLENİN durumunu göz önüne alarak "Ben borçsuz bir evliliğe başlamak istiyorum" diyerek karşındaki insanın ailesini daha fazla borçlandırma, üzerine borç yığma.
EVLENECEĞİN adamın arkadaşlarını sevmeyebilirsin; ama saygı göstermek zorundasın.
ADETTENDİR diye, satarken fazla değer kaybına uğrayan altın maltın alma, aldırma.
DENGİNİZİ bulun.
EVLİLİK için deliriyor olsanız bile erkeğe evlilik olayını açıp kokutmayın, evlilik düşüncesinin ilk onda oluşmasını bekleyin. "Ne zaman evlenicez, sen beni oyalıyo musun helelölöy!" gibi cümleler kurmayın. İyi düşünün, gerekirse evlenmeyin.
SÖZ konusu kişi artık erkek arkadaşınız olmayacak, hayat arkadaşınız olacak. O yüzden aptal kıskandırma numaralarınızı bir kenara bırakın. Her kıskandırma girişimi aslında bir aldatma provasıdır ve erkekler göründüğü kadar salak değil!
DAMAT adayının yanında kendinizi güvende hissetmiyorsanız evlenmeyin.
LÜTFEN fazla konuşmayın. Dırdır kelimesini erkeğinizin lügatından çıkarmasını sağlayın. O zaman elinizi ayağınızı öperler.
Dobra olun, küskün ve sümsük olmayın, trip atmayan kadın olun.
KOCANIN çorap kokusu, ayak kokusu sana en kral parfüm kokusunu hatırlatsın.
BEKLENTİLERİNİZ yüksek tutmayın, zengin koca arayışı içine girmeyin.
TRİP yaparak sevimli olduğunuzu sanıp adamın tepesinin tasını attırmayın,
NAZ yapın ama dozunda kıskanın ama dozunda.
İSTEDİĞİNİZ her şeyi yapacak diye bir kural yok.
EVLENECEĞİNİZ zaman sorumluluklarınızı bilin, gösteriş meraklısı olmayın, anlayışlı olun
SONSUZ fedakarlığı abartmayın.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bilimsel kanıtlara göre, insanlar grip olduklarında virüs daha fazla sosyalleşmelerine ve insanlarla temas etmelerine neden olur.
TESPİTLİ YORUM
Diş hekimleri çürük dişten para kazanırken, yine aynı diş hekimlerinin tavsiye ettiği diş macunu ve diş fırçasına nasıl güvenelim?
NE KADAR OLDU?
Aksaray'da 5 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan vatandaş, polis ekipleri tarafından ikna edilirken aşağıya indirildiği sırada bir baska vatandaş yukarı çıkınca "Sen niye çıkacaksın, ben çıkıyorum da sana noluyor?" diyerek tekmeyeli BIRKAÇ GÜN OLDU
AlkışlıYorum
KARISINA, yabancı uyruklu bir kadınla evde yakalanan komşum hala kadının yaşam koçu olduğu konusunda ısrarcı.
50'li yaşlardaki komşumun ise olaya yaklaşımı bambaşka:
"Koç mu? Kadın bildiğimiz at ayol!"
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