Tarihin en büyük eşek şakası
Berners Sokağı aldatmacası, 1809'da Westminster, Londra, İngiltere'de Theodore Hook tarafından gerçekleştirilmiştir.
Hook, arkadaşı Samuel Beazley ile Londra'daki herhangi bir evi en çok konuşulan eve dönüştürebileceğine dair bir iddiaya girer.
Berners Caddesi 54 Numara'da oturan Bayan Tottenham adına binlerce mektup göndererek siparişler verip, hizmet ve ziyaret talebinde bulunur.
27 Kasım 1809, sabah saat beşte Bayan Tottenham'ın evinin zili baca temizleme hizmeti veren biri tarafından çalınır. Hizmetçi, böyle bir taleplerinin olmadığını belirterek bu kişiyi geri çevirir.
Birkaç dakika sonra başka bir baca temizliği görevlisi gelir ve yine geri gönderilir. O gün toplamda 12 kişi baca temizleme hizmeti için kapıyı çalar.
Baca temizleyicilerin ardından, büyük miktarda kömür taşıyan bir araba filosu eve gelmeye başlar, ardından bir dizi pastacı düğün pastaları teslim etmek üzere gelir. Sonrasında doktorlar, avukatlar, papazlar ve rahipler evde ölmek üzere olduğu belirtilen hayali kişi için kapıyı çalar.
Balıkçılar, ayakkabıcılar ve bir düzineden fazla piyano getiren kişiler o gün kapıyı çalar.
Sahte mektuplara yanıt verip eve gelenler bunlarla sınırlı da değildir. Bank of England yöneticisi, York dükü, Canterbury başpiskoposu ve Londra Belediye başkanı da dahil olmak üzere birçok önemli kişi de evin kapısına gelmiştir.
Londra'nın dar sokakları kısa sürede esnaf ve seyircilerle dolar. Teslimatlar ve ziyaretler akşamın ilerleyen saatlerine kadar sürer ve Londra'da hayat durma noktasına gelir.
Görevde olan ve ulaşılabilen her bir memur insanları dağıtmak üzere göreve çağırılır ve daha fazla insanın eve gitmesini önlemek için Berners sokağının girişlerine yerleştirilir. Ancak kalabalık gecenin ilerleyen saatlerine kadar dağıtılamaz.
Sonrasında farklı farklı esnaflara benzer sipariş mektuplarının yazıldığı aynı kişiler tarafından gönderildiği ortaya çıkar ve olayın faillerinin tutuklanmasını sağlayanlar için ödül verilmesi kararlaştırılır.
Theodore Hook ve arkadaşı o sırada 54 Berners Caddesi'nin tam karşısındaki evde aldatmacanın açığa çıkmasını bekleyip çıkan kaosu izlerler.
Olayın sorumlusunun bulunması için harcanan büyük çabaya ve birçok kişinin aldatmacanın sorumlusunun o olduğundan şüphelenmesine rağmen Hook açığa çıkmaktan ve ceza almaktan kurtulmayı başarır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İtalyanlar sabah 11.00'dan sonra cappuccino içmezler.
Sindirilmesi zor olan süt ürünlerini öğleden sonra tüketmeyen İtalyanlar, saat 11.00'dan sonra cappuccino içmedikleri gibi, içenlere de çok şaşırıyorlar.
Onun yerine sütsüz espresso tercih ediyor ve özellikle akşam yemeklerini hafif şeylerle geçiştiriyorlar.
Bunlar hep güzel uyku için tabii...
TESPİTLİ YORUM
Sabah alarmın çalmasına 1 saat kala uyanıp "İyi lan 1 saat daha uyuycam" diye sevinenleri sevin. İyidir onlar, yolda çeyrek altın bulsunlar.
AlkışlıYorum
YENİ bebek sahibi olacaklara naçizane tavsiyemdir...
Bebeğinize oyuncak olarak pahalı şeyler almayın. Zira bizim 10 aylık oğlan, 100-200 TL arası aldığım oyuncaklarla değil, 1 TL'lik sineklik, 2 TL'lik gırgır, kavanoz kapağı vb. oynuyor. Ya bizim oğlan işportacı olacak ya da bebek gözünde bunların hepsi aynı...
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