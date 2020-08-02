Bayramlarla ilgili gerçekler
Hayır tanısam yesin, ama yok. "Oooy! Bu bilmem kimin oğlu mu?" diye tanımıyor sonra yemek istiyor.
AFİLLİ çikolata ve şekerler, afilli konuklar için çıkar.
"Amaaan Nalan hep geliyor zaten yesin sütlüden."
DAVULCU gelince evde yok gibi davranma.
"Mani mi okumuş da iki kez geliyor ayın ortasında verdik işte da" ile desteklenir.
Hem biz alarm kurduk da eklenir.
YAŞ kaç olursa olsun o uzatılan tabaktan şeker ve çikolata seçilir.
Pazardan hep cam şeker alanları kınıyorum.
DİN, ırk ve siyasi görüş fark etmez en sevdiğimiz bayram; Pazartesi Arefe olan.
Bir de cana can katan oooo 9 gün bayram tatili olmasa ah bu hayat çekilmez.
EVE gelen misafirin kumandayı eline alması ve abuk subuk şeyler açması.
Hele maç varsa yalan oldu zaten. İzlemeyi hayal etme.
Şunu bi kapat yavrum derler :( Ha zaten TV kanalları da sağolsun 3 ay önce çektikleri bayram özel programını yayınlarlar.
OTOBÜSLERİN bedava olmasının iyi mi kötü mü olduğu ikilemi.
Yani iyi oldu para cepte kaldı. Kötü oldu eli cebe götürecek yer kalmadı.
AKRABALARIN "Okul bitmedi mi? Evlenmiyor musun?" sorularının kaçınılmaz oluşu.
Dağlar haramiiii deşme yaramıııııııı oyyy.
ŞEKER verirken "Aaa ne şirin şey büyüyünce seninle evlenicem" diye seven aile dostunun kızı.
Muhtemelen iki bayram arası evlenilmezi felsefe olarak benimsemiş ve her türlü iki bayram arası olduğundan evlenmemeyi tercih etmiştir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kartalların da bazen içleri daralır ve insanlar gibi volta atarlar.
TESPİTLİ YORUM
Olmuyorsa boşveririm tezcanlıyım ben. Ayrıca sabreden dervişi de hiç samimi bulmuyorum.
NE KADAR OLDU?
Televizyon kanalında bir haberde kasabın elini kesmesi sonucu muhabirin, "Kasapsınız yine de kestiniz?" sorusu üzerine kasap:
"Doktorlar da hasta oluyor ama" cevabı vereli 3 YIL OLDU
AlkışlıYorum
BÜYÜK kızım gelecekle ilgili planlarını anlatırken, üniversiteyi bitirdikten sonra yurtdışına yerleşmek istediğini belirtiyor.
6 yaşındaki kızım ise hemen düşüncesini söylüyor:
"Ödevini bitirmeden hiçbir yere gidemezsin abla!" Artık ödev konusunu beyinlerine nasıl işlediysem...
FIKRA
DOKTOR Temel'e hastası soruyor: -Ne zaman kolumu havaya kaldırsam çok büyük ağrılar başlıyor. Ne yapmam lazım?
-Kolunuzu havaya kaldurmayın...
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