Akşam pazarında erkek olmak

Şu hayat bana iki tür kadından korkmayı öğretti. Birisi çocuğuna laf söylenmiş kadın, diğeri ise akşam pazarında domates tezgahının başındaki kadın...

"AY azıcık açıl da biz de seçelim, kaplamışsın bütün tezgahı" lafını yalnızca sana söylerler.

TEZGAH başındaki kadınlar arasında adı konulmamış bir anlaşma var. Birbirlerinin alanlarına girmiyorlar.

AMA ben bu anlaşmanın taraflarından biri değilim. Erkeğim ve beni itip kakıyorlar.

"EVLADIM zaten irisin…" şeklinde başlayan cümlelerle dövüyorlar beni.

"SENIN boyun uzun, şunları devirsene bu yana" diyerek isteklerine ulaşmada araç olarak kullanıyorlar.

PAZAR arabam birisinin ayağına takılsa gözleriyle tecavüz ediyorlar bana.

UCUZ ve güzel domatesin yerini bir tek onlar biliyor.

KABUL edilmem için tezgahın ortasında en iyi yeri tutmuş olan, en kalın bacaklı teyzeyle kapışmam gerek.

İŞTE o zaman teyzeler bana, "Evladım onları alma, bak iyisi bunlar" diye yol bile gösterecek.

DAHA ilk denememde "Gel evladım sırtıma çık" diye beni hedefe oturtuyorlar.

YAN yana yürüyen dört kadının arkasında kalmak bana zaman kaybettiriyor.

AMA sürünün üyeleri liderlerine rahat bir hareket alanı sunmak için beni resmen ekarte ediyor.

AKŞAM pazarında erkeklere yer yok, burası kalın bacaklı teyzelerin hüküm sürdüğü bir cangıl.

BURADA merhamet yok, acıma yok...

onedio.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

İsveçli bir çift çocuklarının adını "Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116" koydu.

Telaffuzu ise "Albin".

Çift bu adı "Ekspresyonist gelişmeye hamile bir artistik üretim" olarak görmüş fakat İsveç hükümeti onlarla aynı fikirde olmamış ve çifte 5 bin Kron ceza vermişler.



TESPİTLİ YORUM

Telefonu kapattıktan sonraki 5 saniye duyulsa hepimiz biteriz!

NE KADAR OLDU?

Bade İşçil, "Mahsun'dan ayrıldıktan sonra hayatında ne değişti?" sorusuna, "Artık lahmacun yemiyorum.

Ben Batılı bir kızdım ve özüme döndüm." diye cevap vereli 14 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Olacağı buydu...

Dizüstü kullanmaya alışırsa insan, yıllar sonra masaüstü bilgisayarın karşısına oturduğunda LCD monitörü çat diye kapatmak suretiyle ekranın ön camını çatlatabilir. Ben çatlattım da...