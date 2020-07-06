Yurdum insanından portreler
Tansiyona şekere bakılır.
Kurban kesilir. (Gebze'de bir eczanenin camından.)
AKSARAY'DA bir lastikçinin vitrininden:
Vindovslu aletle rot balansı yapıyoruz.
KARTUŞ ve kolonya doldurulur. (Eskişehir'de bir dükkanın camından.)
BURADA adam olana, edebiyle konuşana hizmet verilir. (Eminönü'nde bir bakkalın camından.)
İZMİR'DEKİ enterasan bir kuaförün devasa afişindeki gaz verici cümle: Bir fön neyi değiştirmez ki!
BIR kırtasiyenin camından: Patlayan top geldi.
KOCAELİ Hereke'de kendi halinde bir bakkalın camından: Penguen yemi bulunur!
İki kişi arasındaki muhabbet: "Abi! Robinson'daki de eşeklik, niye Cuma ile samimi oluyor ki."
KADIKÖY'DE bir duvar: Reşat, lütfen buraya park yapma.
KAŞ'TA Doğan görünümlü bir Şahin'in arka camından: "The Anatolian child does not eat these feet!..."
İŞE gelmek için bindiğim dolmuşun şoförü, son durağa geldiğimizde sırıtarak: Geçmiş olsun, buraya kadar frensiz geldik.
YAŞLI teyze: "Evladım sağda mübarek bir yerde..." Minibüs şoförü: "Az ilerde cami var, seni orada bırakayım teyze..."
ADANA'DA belediye otobüsünde ön ve arka kapıda görevli 2 muavin arasında geçen diyalog:
Muavin 1: Durakta inecek var mı? (Yolculardan ses çıkmaz ) Muavin 2: Olumsuz...
ESKİŞEHİR'DE belediye otobüsü: Biletçi:
"Arka tamam! Kapat arkayı." (Bir teyze arka kapıya sıkışır) Biletçi: Karı sıkıştı, aç kapağı.
OTOBÜS şoförü:
"Paso lütfen..." (Pasoyu almak için cüzdanıma davrandığımda...) Aynı şoför: "Varsa gösterme!"
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Titanik'ten sağ kurtulan Masabumi Hosono, gemi batarken Samuray ruhuna ihanet ederek kendini feda etmediği ve kurtulduğu için işini kaybetmiş ve Japon medyası tarafından bir korkak olmakla suçlanmıştı.
TESPİTLİ YORUM
İsviçreli bilim adamlarının yaptığı bir araştırmaya göre dünyada en fazla araştırmayı İsviçreli bilim adamları yapıyormuş.
NE KADAR OLDU?
İstanbul'da intihar etmek isteyen kişi, "Neden intihar ederken maske taktınız?" sorusuna: "Ölmezsem boşuna 900 TL ceza yemek istemedim" cevabını vereli BİRKAÇ GÜN OLDU
AlkışlıYorum
Kar ve fırtına nedeniyle spor salonunda misafir edilen evsizlerden bir amcanın:
''Eviniz var mı?'' diye soran gerizekalı muhabire;
''Sarayım var da eskimesin diye sokakta yaşıyorum'' cevabına alkış yok mu?
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