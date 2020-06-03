Bir anda mutlu eden şeyler
Çünkü mutluluk bağırılır...
TELEFONUNU kaybettikten sonra aradığında arkadaşının, "telefonun bende kalmış hocam" sesi.
"Oh bee! Dile benden ne dilersen, ne istersen alcam" dedirtir bu haber. Mutluluk aranır...
MONTUNUZUN cebinde geçen kıştan kalmış para unuttuğunuzu farketmek.
Kendimi hiç bu kadar şanslı hissetmemiştim.
Mutluluk bulunur...
ARABAYA biner binmez, radyoyu açtığında en sevdiğin şarkının başlaması.
Sevinçten arabayı kullanamıyorum! Çünkü mutluluk dinlenir...
BUZLUKTAKİ dondurma kutusundan, barbunya yerine gerçekten dondurma çıktığı an.
Bu tarz sürprizlere hiç hazırlıklı değiliz ki anneciğim. Mutluluk yenir...
EN sevdiğin fenomenin, yazdığın tweeti like'laması Ben sanırım ünlü oldum anneeee. Mutluluk like'lanır...
BİR pazartesi günü, kar yağışı nedeniyle işyerlerinin ve okulların tatil edilmesi.
Sorsanız kardan dolayı okula gidemeyiz, ama tüm arkadaşlarımızla buluşup bunu kutlayabiliriz .
Mutluluk kutlanır...
BİNDİĞİN otobüste son boş kalan koltuğu senin kapman Evi falan üstüme yapsanız böyle mutlu olamazdım!
Çünkü mutluluk kapılır...
OYNADIĞIN oyunda level atlamak.
Sınavlarıma çalışmadım seni geçebilmek için! Çünkü mutluluk oynanır...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Çikolatalı süt aslında Jamaika'ya ait bir içecektir.
Avrupa'da popülerleşmesinin nedeni İrlandalı bir botanikçinin çikolatalı sütü ilaç diye satmaya başlamasıdır.
TESPİTLİ YORUM
@Lupus_Griseo "Müsait misin?" sorusu beni çok geriyor. Ne için müsaitim çok belirsiz.
Üzerime iş mi yıkacaklar yoksa bir iki dakika bir şey mi soracaklar tamamen belirsiz.
NE KADAR OLDU?
Adana'daki yoğun mangal dumanı yüzünden bir uçak 35 dakika geç iniş yapalı 10 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Bir yakınımızın arkamdan dedikodumu yaptığını öğrendiğim gün, evde anneme anlatırken bir yandan da sinirden ağlıyorum.
Annem beni sonuna kadar dinliyor ve bütün sinirimi alıp götüren ve hala gülmeme sebep olan şu sözü söylüyor:
"Boşver kızım konuşsunlar, reklamın iyisi kötüsü olmaz." Nasıl yani ya?
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