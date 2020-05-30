‘Eşek’ gibi yapın
Birkaç kürek toprak daha attıktan sonra, çiftçi kuyuya bakar.
Gözlerine inanamaz.
Eşek, sırtına düşen her kürek toprakla müthiş bir şey yapmakta, toprağı aşağıya silkeleyerek yukarı çıkmasına basamak hazırlamaktadır.
Bir süre sonra, komşular toprak atmaya devam edince, herkesin şaşkınlığı altında eşek, kuyunun kenarından dışarı bir adım atıp, koşarak uzaklaşır!
Hayat üzerinize hep toprak atacaktır; her türlü pislik ile...
Kuyudan çıkmanın sırrı, bu pisliği silkeleyip bir adım yükselmektir.
Sıkıntılarımızın her biri bir adımdır. En derin kuyulardan bile yılmayarak, usanmayarak çıkabiliriz.
Silkelenin ve biraz daha yukarı çıkın.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Florida'da bir kişi, adam öldürtmek için kiralık katil tuttu.
Talihin cilvesine bakınız ki, tuttuğu kiralık katil öldürtmek istediği adamın oğluydu... Planı başarısızlığa uğrayan adam, bir de cezaevini boyladı...
TESPİTLİ YORUM
Burdan karnımı içime çektiğimde küçülen göbeğime sesleniyorum madem içeride yer var ne diye dışarı taşıyon!
NE KADAR OLDU?
Sokakta bulduğu içi para dolu çantayı sahibine iade etmeyen Onur S.
Harbiye'deki lüks dairesinde basının sorularını yanıtlayıp "Salaklığın lüzumu yok" diye açıklama yapalı 5 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ALACAKARANLIK serisinin yeni filmini izlemek için ilk güne yer ayırtılır. Filme büyük bir heyecanla gidilir. Film esnasında bir çığlık duyulur. Bir anda kargaşa yayılır.
Bir kadın fenalaşmıştır.
"Kalp krizi geçiriyor!" diye bir ses duyulur.
Hemen kadın dışarı çıkarılır.
Sonradan durum anlaşılır, kadını kan tutmuştur. E be kadın, madem kan tutuyor, vampir filminde ne işin var?
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