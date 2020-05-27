Hayatınıza güç katacak birbirinden harika tüyolar
Her zaman cüzdanınızın dışında ve sürekli ulaşabileceğiniz bir noktada (arabanızda, çantanızda vs.) en az 20 TL bulundurun.
Acil durumlarda hayat kurtarabilir.
Pahalı bir elektronik cihaz almadan önce kullanıcı yorumlarının yanında destek forumlarına göz atın.
Hata yaptığınız zaman bunu kabullenin. Yalancı ve sorumsuz biri olmaktansa hata yapan biri olmak, her zaman daha iyidir.
Daha önce gitmediğiniz bir yere giderken farklı bir koku kullanın ve daha önce dinlemediğiniz müzikleri dinleyin.
Bir restoranda ne yiyeceğinize karar veremediğinizde garsonun favorisini sorun. Büyük ihtimalle menüdeki en güvenli ve başarılı yemeği yemiş olursunuz.
Birisine, hobisiyle ilgili bir hediye alacaksınız sürprizi boşverin ve ona danışmadan bir şeyler almayın.
Sık sık kapınız çalınıyorsa kapıyı montla açın. Eğer sevdiğiniz biriyse "Dışarıdan yeni gelmiştim" dersiniz. Sevmediğiniz biriyse de: Ben de tam çıkıyordum
Soğanı doğramadan evvel 10-15 dakikalığına buzluğa atarsanız doğrarken daha az göz yakar.
Hediye olarak kitap aldıysanız, okuduktan sonra kitabı size alan kişiyle görüşün ve fikirlerinizi paylaşın.
Birinden size yardım etmesini istiyorsanız, konuyu açmadan önce "Biliyorum, bu konuda bana en iyi sen yardım edebilirsin" gibi motive edici cümleler kullanın.
Ve dürüst olan, size karşı açık konuşan insanlara sinirlenmeyin. Yoksa yalan söylemeye başlarlar. onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
2009'da sarhoş bir brokerin 5 milyar dolarlık vadeli petrol işlemi yapması sonucu, petrol fiyatları fırlamıştı.
TESPİTLİ YORUM
Koyun deyince kızan koçum değince sevinen tuhaf bir milletiz.
Sanırsın ki koç koyunun erkeği değil de bilim adamı.
NE KADAR OLDU?
Bursa'da bir iş adamı, çekmecede unuttuğu 20 bin TL'yi 12 yıl sonra bulalı 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Enişteme, "Arabayı değiştirsene artık, benden bile daha yaşlı" diyorum, "Değiştiremem, araba yolda kalınca teyzen arabayı itiyor, peşimden koşması çok hoşuma gidiyor.
Yıllarca ben koştum peşinden, şimdi biraz da o koşsun" cevabıyla gülüyorum, gülüyorum, hala gülüyorum...
Fıkra
Hostes en öndeki adama kibarca gülümseyerek sordu: Yemek ister misiniz?
Kendini lokantada zanneden yolcu servis masasına baktı:
"Seçeneklerim neler?" Hostes kibarca gülümseyerek seçenekleri sundu: "Evet veya hayır"
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