Eski bayramlar
2. Bayramdan en az bir hafta önce bayramlık alışverişine çıkılır. O çarşı senin, bu pasaj benim gezilir, en sonunda da kırmızı pabuçlarla tamamlanan birkaç parça kıyafet alınırdı bizlere.
3. Bayram sabahları erken başlardı.
4. Kahvaltı uzun mu uzun olur, bizi tıka basa doyururdu.
Bir kuş sütü eksikti sanki!
5. Büyüklerimiz masanın üzerine çocuklar için abur cubur, harçlık ve mendil hazırlardı.
6. Öğle yemeğinden önce kardeşlerle toplanılır, mahalledeki çocuklara katılınır ve şeker toplamaya gidilirdi.
7. Kurban Bayramı'nda ise sabahtan yapılan ibadetin ardından eve gelinir, güzel bir kavurma yapılırdı.
8. Mahalleye elma şekerci, macuncu, pamuk şekerci, mısırcı gelirdi.
9. Öğleden sonra toplanılır ve büyüklerin elini öpmeye gidilirdi.
10. Büyüklerimiz yanaklarımızı sevgiyle öperdi, biz de onların elini öperdik.
Sonra hepimizin heyecanla beklediği kısım, yani harçlık gelirdi.
11. Mahalleye inip oynardık mutlaka gittiğimiz yerde.
12. Anneannelerimiz ve babaannelerimiz her zaman özlediğimiz sofralar, ikramlar hazırlarlardı.
13. Misafirlikte bile mutlaka o akşam televizyonda olan eski bir film izlenirdi.
14. Hava sıcaksa bayramın son günü yakın akrabalarla pikniğe gidilirdi.
15. Günün sonunda yorgunluktan eve bu şekilde dönerdik.
Ve bu bayram boyunca tekrarlanırdı...
Belki de bayramlar çocuk olduğumuz için güzeldi.
Kim bilir?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
New York Yankees'in 2001'deki mağlubiyetinden sonra, takım oyuncusu Enrique Wilson, uçuş saatini değiştirdi.
Şans eseri binmediği uçak, Belle Harbor'da düştü ve kazadan sağ çıkan olmadı.
TESPİTLİ YORUM
Babamın karşı komşusu hakkındaki yorumu: "Bu adam da çok kılıbık. Ben ne zaman balkonu yıkasam, o da çamaşır asıyor!
NE KADAR OLDU?
Adana'da bir hırsız silahla tehdit edip 35 lirasını gasp ettiği bir vatandaşa '5 lira' yol parası verip eve göndereli 5 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Babamın evcil hayvanlarımıza verdiği yiyecekleri sıralıyorum.
1. Salatalık 2. Bisküvi 3. Çikolata 4. Ekmek Cevaplarınızı duyar gibiyim.
Kedi, köpek, tavşan, kuş diyenler yanılıyorsunuz...
Arkalardan birisi Japon balığı mı dedi?
Dün işten öyle yorgun çıktım ki, işyerimin karşı kaldırımında güneşe doğru gerile gerile yatan köpeğin yanına uzanmak isterken buldum kendimi.
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