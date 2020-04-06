Corona’dan korunmak için bazı beyin yakan öneriler
Biz de bu ilginç önerileri sizlerle paylaşmak istedik.
Azıcık beynimiz yansın da ağlanacak halimize biraz gülelim :)
Vatandaşlar arasında en çok yayılan öneri ÜZÜM SİRKESİ.
WhatsApp'ta dolaşan bu metinde virüsün panzehirinin sirke olduğu söyleniyor fakat herhangi bir bilimsel dayanağı yok. Büyük ihtimalle sirke satışlarını artırmak için yapıldı.
Dr. Oytun Erbaş da TUZLU SUYUN çözüm olduğunu söylemişti. Güzel güzel gargara yapıyoruz ve virüslerden kurtuluyoruz. Çin'deki uzmanların yapamadığını biz yapıyoruz vallahi alkış bize.
Bir diğer inanılmaz öneri de KELLE PAÇA. Bu öneriyi Canan Karatay'dan duyduk.
Yani siz yine de seviyorsanız için ama çok bir şey beklemeyin.
Eee TURŞU olmadan virüsleri öldürebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Bu listede yerini illa ki alacaktı. Ekşi ekşi için bakalım da virüsümüz kaçıversin.
Turşu olur da TURŞU SUYU olmaz mı? Elbette olur!
Virüsleri kışkışladığı söyleniyor.
Keşke gerçek olsa da lıkır lıkır içsek...
Evet, yanlış görmediniz, YOĞURT. Tamam sağlığımız için tüketmeliyiz ama ölümcül bir virüsten korunmak için değil.
Bir de DUT PEKMEZİ var. Vücudumuzu güçlendirip bazı "ölümcül olmayan" virüslerle savaşabilir ama Corona virüsüyle değil sevgili arkadaşlarım.
Alıntı: onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGILER
Da Vinci, Mona Lisa'nın dudaklarını istediği hale getirene ve boyayana kadar tam 12 yıl harcamıştır.
TESPİTLİ YORUM
Kızın teki "Yengeç burcu kadını yalandan ve adatılmaktan hiç hoşlanmaz" yazmış. Lan sanki diğer burçlar aldatılınca halay çekiyor.
NE KADAR OLDU?
İsrail'i boykot için bankadan kredi çekip 1 kamyon Coca Cola alan ve bunları döken Balatacı Necip'in evine haciz memuru geleli tam 5 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Bankamatik sırasındaydım.
O sırada bir trafik polis otosu geldi.
Banka önündeki park etmiş arabanın plakasını anons etti.
Önümdeki şahıs para çektiğini, arabayı hemen çekeceğini işaretlerle polise anlatmaya çalıştı. Bir polis ortalığı yıkan anonsu patlattı:
"Yüz lira fazladan çek, ceza yazdık!"
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