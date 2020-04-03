İyi ki erkeğim dedirten şeyler
Beş günlük tatil için ufak bir çanta yeterlidir.
Her kavanozu tek başına açma kabiliyetine sahipsindir.
Tazelemek zorunda olduğun bir makyajın olmadığı için zırt pırt tuvalete gitmezsin.
Kilo aldığında dostların sana acıyarak bakmaz.
Ayakkabılarının topuğu ve tırnağın asla kırılmaz, çorabın kaçmaz.
Göbeğin bile bir çekicilik unsuru olarak sunulabilir. "Bu göbek değil sevgilim, aşk halkası..."
Pişireceğin hayvanı kendin avlayabilecek güçtesindir.
Duş yapman ve giyinmen en fazla on dakika sürer.
Gereksiz eşyaların bulunduğu bir çantayı taşıma alışkanlığın yoktur.
Ceketini alıp çıkarsın.
Yüzündeki tüm renkler orjinaldir ve ne silince ne yağmurda ne de ağlayınca çıkar.
Gazoz ve soda şişesini açacak kullanmadan açmanın en az beş yolunu bilirsin.
Sohbet ettiğin insanlar bakışlarını göğüslerine doğru kaydırmaz.
Evlenince soyadını değiştirmek zorunda kalmazsın.
Kız arkadaşın kıyafetine karışmaz.
Kahvehaneler, stadyumlar, sırf senin daha keyifli bir hayat sürmen için vardır.
Topuklu ayakkabı gibi bir şeyin üstünde hokkabazlık yapmak zorunda değilsin.
"Erkek Hastalıkları Uzmanı" diye bir kavram yoktur...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Viktorya Dönemi'nde anti sevgililer günü denilen bir gün vardı ve birbirlerinden hoşlanmayan insanlar birbirlerine içinde kaba şiirlerin olduğu kartpostallar yolluyordu.
TESPİTLİ YORUM
Şu saçı kıvırcık olan ve saçını uzatan erkekleri bir türlü anlayamıyorum.
Resmen ilk doğduğunda saçmış, sonradan çocuk olmuş gibi duruyor.
NE KADAR OLDU?
Konya'da bir okulda öğretmenler odasında konuşup gülen öğretmenleri kapıdan gören öğrenci içeriye girip "Gülecek bir şey varsa bize de söyleyin gülelim" diyip, sonrasında ceza olarak "Beden Eğitimi" dersinde "Matematik" dersi görmesi isteneli 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Herkes "Madem bu kadar çok seviyordun, neden ayrıldın?" diye soruyor. Buradan cevaplıyorum:
"Beni terk eden biriyle bir dakika bile duramazdım!
O yüzden de ayrıldım."
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