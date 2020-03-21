Bugünkü
Takvim
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 21 Mart 2020, Cumartesi

Aşık mısın?

Sesini duyduğunuz anda avuçlarınız terlemeye, kalbiniz deli gibi çarpmaya başlıyorsa...
Bu aşk değil!
HOŞLANMAKTIR.
Ellerinizi ondan çekemiyor sürekli dokunmak sarılmak istiyorsanız.
Bu aşk değil ARZULAMAKTIR.
Yanınızda bir tek o olduğu için onu istiyorsanız.
Bu aşk değil!
YALNIZLIKTIR.
Herkes onunla olmanızı beklediği için onunlaysanız...
Bu aşk değil!
SADAKATTİR.
Size sıcak yakın davrandığı için onunlaysanız.
Bu aşk değil! KENDİNE GÜVENSİZLİKTİR.
Üzülmesini istemediğiniz için onunlaysanız.
Bu aşk değil!
ACIMAKTIR.
Ona değer verdiğiniz için hatalarını hoş görüyorsanız Bu aşk değil!
ARKADAŞLIKTIR.
Bütün gün ondan başka hiçbir şey düşünmediğinizi söylüyorsanız.
Bu aşk değil! KOCA BİR YALANDIR.
Onun iyiliği için kendinizden çok şey feda edebiliyorsanız Bu aşk değil!
YARDIMSEVERLİKTİR.
O üzgünken sizin de kalbiniz acıyorsa İşte bu AŞKTIR.
Tarif edemediğiniz bir çekim yüzünden ondan bir türlü kopamadığınızı düşünüyorsanız.
İşte bu AŞKTIR.
O herkese güçlü görünmesine rağmen içindeki zayıflığı hissedebiliyorsanız..
İşte bu AŞKTIR.
Başkalarını da çekici bulmanıza rağmen hiç pişmanlık duymadan onunla kalmaya devam edebiliyorsanız.
İşte bu AŞKTIR!

LÜZUMSUZ BİLGİLER
"Baba" filminin çekimleri gerçek bir mafya tarafından durdurulmuş ve tüm "mafya" kelimeleri senaryodan zorla çıkarttırılmıştır.
Daha ilginciyse, bunu yapan mafya üyelerinin filmde figüran olarak rol almış olması.

TESPİTLİ YORUM
Kar yağdığında ülkeye kıtlık gelmiş ve bir daha bulamayacakmış gibi eve bolca ekmek alma hastalığı,varsa sende bizdensin.

NE KADAR OLDU?
Eminem'in t-shirtlerini satan bir işportacı, "Eminem'e gel" diye bağırınca annesinin adı Emine olan bir kişi tarafından öldürüleli 19 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Yolda yürürken güneş gözlüklü, kulaklıklı bir tipin bana baktığını farkettim. Tam yanından geçerken "Gözlük var diye baktığını fark etmediğimi mi sanıyorsun?" dedim. Gülerek "Kulaklık var diye duymadığımı mı sanıyorsun?" dedi. Herkes hazır cevap olmuş canım...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Aşık mısın?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ