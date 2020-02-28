Değişik ülke kültürleri-1

Türkmenistan'da taksi yoktur. Bir araca ihtiyacınız olduğunda herhangi bir arabaya el sallamanız yeterlidir.

Sürücüye belli bir ücret vererek gideceğiniz yere ulaşabilirsiniz.

Mısır'daki şehir trafiği bir nevi organize edilmiş kaos gibidir.

Trafik tabelası bulunmaz, küçük yol çizgilerine sahiptir ve çok az miktarda trafik lambası vardır.

Otobüsleri, motosikletleri, bisikletleri, atları ve arabaları aynı anda görebilirsiniz. Tabi bu durumda hız limiti ve emniyet kemeri konusunu es geçiyoruz.

Dubai'de yaşayan insanlar trafik kurallarına uyma konusunda çok katıdır. Gözleriniz kapalı bir şekilde arabalarla dolu yoldan geçebilirsiniz.

Ermenistan'da bir toplu taşıma aracına bindiğinizde oturacak yer bulamazsanız, oturan kişilerden birisi sizin çantanızı taşır.

Bu, genel bir toplum kuralıdır.

Finlandiya'da kış aylarında bile bisikletle ulaşım yapılır.

Bu koşulda yüzünüz donsa bile, yürümekten daha hızlı olduğu için bisikletler kullanılır.

Kosta Rika'da adres kavramı yoktur. 'Cadde boyunca yürü ve yeşil kiliseden sağa dön' gibi cümlelerle yollar tarif edilir.

Bir de o yeşil kilisenin sarıya boyandığını düşünün...

Ekvador'da, evlerin çatılarında gezinen köpeklere denk gelme ihtimaliniz çok yüksektir.

Londra'daki birçok insan, parklarda iç çamaşırlarıyla güneşlenir.

Japonya'da ojigi isimli öne eğilme hareketi, saygı göstermek için yapılır. Bir mağazadan çıkarken saygı göstermek için eğilen mağaza sahipleri görürseniz şaşırmayın.

İngiltere'nin kırsal kesimlerinde selamlaşmak çok önemlidir.

Sabahları yolda yürürken 30 kişinin 'Günaydın' demesi, kibarlık göstergesi olarak sayıldığı için oldukça normaldir.

İzlanda'da tehlike arz eden doğal güzelliklerin etrafında, uyarı işaretleri yoktur. Alınan maksimum önlem, çekilen bir halattır ve bunun sebebi ise, doğal güzellikleri çirkin bariyerlerle bozmamaktır.

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LÜZUMSUZ BİLGİLER

İngiltere'de yapılan bir ankete göre, bir insanın hayatı boyunca 7 bin 994 saatini geçmişte yaptıklarından pişmanlık duyarak geçirdiğini ortaya koydu.



TESPİTLİ YORUM

Her şeyi yapacak kadar istekli, hiçbir şey yapamayacak kadar yorgunum.

İşte hayatımın özeti.



NE KADAR OLDU?

Spiker Ümit Aktan, Türkiyeİsviçre maçını anlatırken "Gygax yerde numaradan yatıyor birazdan köpek gibi koşacak" diyeli 14 YIL OLDU



AlkışlıYorum

Annemin bir telefon sapığı vardı. Zırt pırt arayıp telefonda anneme ağlayıp sızlanan adama sevgili annem bir gün nasıl içlendiyse, bütün anaçlığıyla "Evladım; benim üç kızım var, gel onlarla okey oyna, sıkıntını unutursun. Olur mu yavrum? Ev mi nerede? Bak şimdi X dolmuşlarına biniyorsun.

Son durakta iniyorsun..." diye adresi vermeye başlamıştı ki kardeşim telefonu fişten çekti!