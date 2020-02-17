İnanılası yalanlar
Her şey güzel olacak:
Zor dönemlerin en kurtarıcı cümlesidir. Bazen üzgün bir arkadaşa söylenir, bazen de kendini motive etmek için kullanılır. Fakat ben söyleyeyim, yalanın en yalın halidir.
Artık düzenli çalışacağım, erken yatıp erken kalkacağım, çok düzenli olacağım: Evet en fazla 2 gün sürer, üçüncü gününde o uyuşukluk denen virüs sizi tekrar ele geçirir.
Zaman her şeyin ilacıdır:
Kötü gün dostlarının en çok başvurduğu reçetedir.Evet belki ilacıdır ama o zamanın ne zaman geleceği bilinmez.
Senden sonra kimseyi sevemeyeceğim, sensiz yapamam: Eve,t bunu gerçekten söyler ama en fazla 3 ay veriyorum. Seni unutmak için bütün alternatifleri kullanır ve bunu başarır.
Önemli olan iç güzelliği:
Tabii mesela dalağı güzelse, bağırsakları iyiyse seni zora sokmaz. Röntgenci misin ya da dahiliye uzmanı mısın? Bırak arkadaş, kesin çirkin adam ya da çirkin bir kız için kendini zorluyorsun. Arkadaşının sevgilisini yakışıklı-güzel bulmadın, doğruyu söylesene.
Şişman değilim, kemiklerim iri: Ne kemik var sende de maşallah diyesim gelir ama diyemem. O iri kemiklerle bir sıkar da benim kemiklerimi kırar diye korkarım. Şişkosun, tut boğazını gerek yok.
Sorun benim: İnanma sorun sensin. Seni beğenmedi, buz gibi soğudu seni yiyor.
Biz sizi ararız: Ha bunu dediyse benim nacizane tavsiyem, bunu söyleyen kişiye dönün ve "Hayır ben sizi ararım" deyin. Ya da şu da olabilir;
"Biz derken kaç kişi olacaksınız?
Fazla kişi aramasın rahatsız olurum" diyerek dalga geçip uzaklaşın. Çünkü beğenmediler ve aramayacaklar.
Ben artık değiştim:
Nasıl yani, huylu huyundan vazgeçer mi? Kendin ol dostum ne değişti? Mutant mısın, değişim geçiriyorsun.
Tam ben de seni arayacaktım:
Arasaydın.
Klasik vefasız arkadaş seramonisidir. Valla ile şekillenir, güzelleştirilir...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Uğur böcekleri, tarlalardaki küçük böceklerle beslenir ve uğur böceğinin bol olduğu yıllar mahsul açısından verimli geçmektedir.
Çiftçiler de bu yüzden onlara uğur böceği demiştir.
TESPİTLİ YORUM
Eski sevgiliye geri dönmek, bir bakıma duştan sonra aynı donu giymek gibi.
NE KADAR OLDU?
Alex, katıldığı bir TV programında kendisine sorulan:
"Türkçe'yi biliyorsun ama neden konuşmuyorsun?" sorusuna:
"Konuşursam Samet işsiz kalır" cevabını vereli 10 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Aşk-ı Memnu'nun tam izlenme rekorları kırdığı zamanlardı.
İstanbul'da Sahaflar Çarşısı'nda yürürken önümde iki kız konuşuyor... Kız 1: Aaaa! Bak Aşk-ı Memnu'nun kitabı da çıkmış.
Kız 2: Meşhur oldu ya, hemen kitabını da çıkarmışlar.
(Halid Ziya Uşaklıgil'in 1900 yılında çıkarttığı kitap. Kitap sonra iki kez TV dizisine uyarlanmıştır.).
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