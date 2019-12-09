Tuvalet aktiviteleri
Aslında tuvalet yazılarının muhteşemliğini gördüğümde doğruluğu kanıtlanmış olduğunu düşünüyorum.
Başka neler yaparız tuvalette diye düşündüm.
Gazete, dergi, karikatür mecmuası okunurdu.
Okunurdu diyorum, çünkü hala vardır okuyan ama bu yüzden 'Telefon çıktı, yiğitlik bozuldu' arkadaş.
Her şeyi küçük bir telefona sığdırdıkları için artık moda, kaka yaparken tuvalette telefona bakmaktır.
Facebook, Twitter ve Instagram'da millet ne yapmış diye merakla bakarken, insanlar daha rahat tuvaletini yapıyorlar.
Okuma derken unutmayalım. Kitap da okunuyor.
Ha bir de bulmaca çözen de vardı. Eee ne dedik, 'Türk'ün aklı tuvalette çalışır." Telefonla konuşan bile biliyorum.
Yerdeki fayansları sayarsın.
Hatta o fayanslardaki kiri bile keşfedersin. Fayansların geçiş oranlarını hesaplarsın.
Bazı arkadaşlar tuvalette fazla kaldığı için onlara lakap olarak 'Fayansçı' denir.
Kadınlar için tuvalet sadece hacet gidermek değil makyaj tazelemek için de kullanılır. Hatta bir kız yeni tanıştırdığı erkek arkadaşının nasıl olduğunu kankasına ilk burada sorar.
Plan yapılır. 'Düşün düşün ...tur işin" demek lazım ama çok güzel planlar orada çıkar.
Sinirlendiğin biriyle kendi kendine kavga ederiz.
Böylece yüz yüze geldiğinizde ona ne söyleyeceğinizi bilirsiniz.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Evet, yüzyılın dehası olarak da nitelendirilen Einstein hakkındaki gerçeklerden bir tanesi; onun 9 yaşına kadar konuşma güçlüğü yaşadığıdır.
TESPİTLİ YORUM
Dünyadaki en gariban şey sabah çalan alarm bence.
Çalsa suç, çalmasa suç.
NE KADAR OLDU?
Pelin Batu, Tarihin Arka Odası programında sabaha karşı 4 buçuk sularında canlı yayın yaparken uyuyakalalı 9 YIL OLDU
FACEBAK DUVARI
Bir gülüşü var, alzaymır olsam unutmam.
AlkışlıYorum
Bekleme salonunda gözlerin üzerimdeydi tepki vermedim, uçakta birkaç defa dönüp baktın tepki vermedim, indikten sonra yine takipteydin.
Sana dönüp gülümsememin tek nedeni, arkamdan kadınlar tuvaletine kadar girmiş olmandı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Yasaklansın artık bunlar 08 Aralık 2019, Pazar "Zaten geliş fiyatı bu, hiç kârım yok abla/abi" diyen esnaf. Yeni aldığınız bir malı gösterdiğinizde hayırlı...
- Böyle arkadaş olmaz olsun 07 Aralık 2019, Cumartesi Narsistler: Sürekli "Kanka ya bak böyle olacaktın ama senden bu saatten sonra olmaz. Kanka ya sen şu kadar maaş...
- Bır garip Hindistan 06 Aralık 2019, Cuma Hindistan'da 6 mevsim var. Hindu takvimine göre, Hindistan'da 6 mevsim var: Yaz, sonbahar, kış, ilkbahar, muson...
- Erkeklerin hep alttan alması 05 Aralık 2019, Perşembe Bilinen kadın-erkek ilişkilerinde, erkekler tarafında çok da kabul edilmeyen ama yazılı olmayan kurallardan bir...
- Ev taşıma etkinlikleri 04 Aralık 2019, Çarşamba ÖNCELİKLE istifçinin teki olduğunuzu kabul etmeniz gerekecek... Yıllar öncesinden kalma fotoğraflarınızı bulacak...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.