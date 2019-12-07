Böyle arkadaş olmaz olsun
Sürekli "Kanka ya bak böyle olacaktın ama senden bu saatten sonra olmaz.
Kanka ya sen şu kadar maaş alıyordun değil mi, hayatın da zormuş" diyen.
Kötü hissettirmek için her şeyi yapıp, yaptığı iyi şeyleri sürekli onaylatıp bundan keyif alan insan müsveddeleri...
Nebileyimben
Her ortamda başını belaya sokan arkadaşlar:
Rahat durmaz, kavga çıkarır hatta karakolluk bile ederler bazen. Ama arkadaş işte, atsan atılmaz satsan satılmaz.
toxic3
Sadece sevgilisinden bahsedenler:
"Hiç mi başka konuşacak konun yok be kardeşim" deyip hemen arkadaşlığı bitirmelik kişidir bunlar.
fikirkutusu
Buluşmadan yarım saat önce gelemeyeceğim diyenler:
Ya kardeşim ben tüm planı sana göre yapmışım, neden son dakika haber veriyorsun?
montiiii
Dedikoducular:
Herkesin arkasından atıp tutan arkadaşa cidden gerek yok, kim bilir senin arkandan neler söylüyordur?
lavienrose
Sizi asla dinlemeyenler:
Onlar asla susmazlar, diyalog kurmak imkansızdır.
Size hayatı sorgulatırlar.
demiştim
Sürekli depresif halde olanlar:
Bütün enerjisini sömürür bu tipler insanın.
ferhundehanım
Sadece işi düşünce arayanlar:
Bunları derhal arkadaş sınıfından çıkarın.
demiştim
Her tanıştırdığınız kişiyle yakın ilişki kurmaya çalışanlar:.
Sonra seni bırakır kanka olurlar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre, tuz doğal antidepresan işlevi görüyor.
Ama siz yine de bu araştırmanın, yalnızca fareler üzerinde yapıldığını ve fazla tuzun pek çok rahatsızlığa davetiye çıkardığını unutmayın.
TESPİTLİ YORUM
Dünyanın en saçma ayrılık bahanesi "Seni üzmek istemiyorum..." Eee ayrılma o zaman.
NE KADAR OLDU?
İstanbul Küçükçekmece'de adliyeden firar etmek için hava boşluğuna giren zanlı hakimin odasına düşeli 1 YIL OLDU
FACEBAK DUVARI
Yok canım ne kırılması.
Bükülme özelliğim var benim...
AlkışlıYorum
Bir eğitim için gidilen otelde yan masadaki turist çift, iki minik kız çocuklarıyla kahvaltı yapmaktadır.
Çocuklar nefessiz konuşmaktadır.
Bizim masadaki arkadaşlardan biri:
- Küçük çocukların yabancı dil konuşmaları çok hoşuma gidiyo!!!
Diğer arkadaş:
- Abi onlar zaten yabancı, ne konuşsun Türkçe mi?!!!
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- Erkeklerin hep alttan alması
- Ev taşıma etkinlikleri
- Telefon görüşmesi
- Black Friday’miş, hadi canım
- En karizması noktadır
- Kadınlara küfür gibi gelen cümleler
- Titanic Türk olsaydı
- Kadınların yemek yaptıkları esnada sıkça karşılaştıkları problemler
- Tuvaletten çıkan kadın, sıradaki kadına neden gülümser?
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