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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 06 Aralık 2019, Cuma

Bır garip Hindistan

Hindistan'da 6 mevsim var.
Hindu takvimine göre, Hindistan'da 6 mevsim var:
Yaz, sonbahar, kış, ilkbahar, muson mevsimi ve kış arifesi mevsimi.
Kabul eden bir jest var.
Yaygın başını sallamak yerine, Hintliler başlarını bir yandan diğer yana sallarlar.
Bizim için "evet" anlamına gelen bir cevaptan çok bir kınama gibi görünebilir.
Dünyanın en büyük ailesi Hindistan'da yaşıyor.
Dünyanın en büyük ailesi Hindistan'da yaşıyor. Bu adamın 39 karısı ve 94 çocuğu var.
Polis, bıyığı için para alıyor.
Hintli polis memurlarına bıyıkları varsa bonus ödemeleri yapılır.
Ancak bıyıkların erkekleri daha saygın ve erkeksi hale getirdiği fikri tartışılmaktadır. Dahası, Hint folklorunun vazgeçilmez bir özelliğidir.
İnekler kimlik kartlarına sahiptir.
Bir Hint eyaleti olan Batı Bengal'de, her ineğin fotoğraflı bir kimlik kartı olması gerekir.
Boşanmalar...
Hindistan'da 100 evlilikten sadece 1 evlilik boşanmayla sonuçlanıyor. Dünyadaki en düşük boşanma oranlarından biri...
"Aşk Komandoları" Hindistan'da, "Aşk Komandoları" olarak adlandırılan bir "ihtiyat grubu" var. Farklı baskılardan gelen çiftleri destekliyor.
Popüler içecekleri kullanmanın yeni bir yolu var.
Hintli çiftçiler pahalı böcek ilaçları yerine Coca-Cola ve Pepsi kullanıyorlar.
Kadınlar çok zengin olabilir.
Hintli ev kadınları dünya altınının yüzde 11'ine sahipler. Bu ABD, İsviçre, Almanya ve Uluslararası Para Fonu'nun birleşik hisse senetlerinden daha fazla.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Venedik Konseyi, iklim değişikliği önerileri reddettikten birkaç dakika sonra sular altında kaldı.

TESPİTLİ YORUM
Yemekte dakikalardır biri "Canın mı sıkkın?" desin diye çatalımı tabağımda dolandırıyorum.
En sonunda babam "Yemiceksen bana ver oynayıp durma şu nimetle!" dedi. Hayata bak lan...

FACEBAK DUVARI
Bir kadın atasözü der ki; Ben evlenmeden 48 kiloydum.

NE KADAR OLDU?
Kayseri'de aile hakimi boşanma davasında kadına aşık olunca kocaya 6 ay uzaklaştırma vereli 2 YIL OLDU

AlkışlıYorum
HEMOROID tedavisi yapan doktor (D1) ile ortağı diğer doktor (D2) arasında muayenehanelerinde geçen diyalog beni çok güldürmüştür efendim:
D2: Biraz önceki hastayı anımsadın mı? Daha geçen gün tedavi olmuştu.
D1: Valla şimdi ne desem yalan olur, ben hastaları yüzlerinden değil başka yerlerinden tanırım!.
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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Bır garip Hindistan
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