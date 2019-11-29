Titanic Türk olsaydı
Yola çıkarken;
"Bu gemiyi Tanrı bile batıramaz" denmezdi. Onun yerine; "Bu gemi sevsen batmaz" denirdi.
Orkestra gemi batana kadar kolbastı çalardı.
- Necati gemi yana mı yatıyo lan?
- Yok olm ya sağ tarafa toplanmış bizimkiler.
Ses duyulur...
- Gemi batıyor, gemi su alıyor - Hassss. Fuat gittik olum, manita ile hayallerim vardı.
22 binlik iddia kuponu yattı olum.
Kaptan sola çevir sola, hadi be hacı, hadi be hacı...
Gemi yan yatıyor, bu mallar aşk yaşıyor.
Buz dağı bizi teğet geçti hamdolsun.
- Gemi batıyooooooooor!
- Batsın lan ne olacak?
Ne yaygara yapıyorsun?
Kendinde misin lan sen?
Su kaç derece haberin var mı? Buz denizindeyiz oğlum.
- Ya bırak ben askerde eksi 273 dereceyi gördüm.
Kıble ne tarafta kalıyor kaptan?
Komplo var abi...
- Tabii yaaa!
- Türkler yaptı ya dünyanın en büyük gemisini çekemedi adamlar.
- Ben biliyorum abi, o buz dağını oraya Amerika koydu.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Finlandiya'da trafik cezaları diğer ülkedeki gibi sabit değildir.
Kişinin aylık gelirine göre düzenlenir.
FACEBAK DUVARI
İşim düşmedikçe kendimle bile işim olmaz
TESPİTLİ YORUM
İtiraf edin, sınavlara dua ederek girip küfür ederek çıkan bir milletiz.
NE KADAR OLDU?
Marmaris'te yıllardır türbe diye ziyaret edilen, dualar okunup çaput bağlanan tarihi kalıntının bundan 2300 yıl önce yaşayan Yunan gladyatör Diagoras'ın mezarı olduğu ortaya çıkalı BİRKAÇ AY OLDU
AlkışlıYorum
SABAH işe hatrı sayılır bir şekilde geç kaldığımda uydurduğum bol aksiyonlu bahanemi dinleyen patronum, "Çok mu düşündün bu bahaneyi?" dediğinde, "Yoo, birden aklıma geldi" demiş olamam değil mi? Hay dilimi...
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