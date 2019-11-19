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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 19 Kasım 2019, Salı

Kadınları fetheden 10 şey

SEVDİĞİNİZ kişiye söyleyeceğiniz bir cümle pırlanta yüzükten bile daha değerli olabilir. ABD'li psikologlar, binlerce kadına 'Eşinizin ya da birlikte yaşadığınız kişinin size hangi cümleyi söylemesini istersiniz?' sorusunu yöneltti. Anket sonuçlarını değerlendiren uzmanlar kadınların gönlünü fetheden 10 cümleyi açıkladı. İşte en az hediyeler kadar kadınları etkileyen sözler:
Makyajsız daha hoş görünüyorsun.
Sen yat, çayı ben demlerim.
Seninle uyanmak neredeyse seninle uyumak kadar güzel.
Annemden daha güzel yemek pişiriyorsun.
Anneni bugün davet edelim. Onu çok özledim.
Seninle geçirdiğim bir gece şampiyonlar ligindeki yedi güne eşdeğer.
Sen dinlen. Bugün çocuklarla ben ilgilenirim.
Bu sen misin, yoksa güneş mi doğdu?
9.5 dakika daha zamanımız var mı?
Bugün senin için tüm randevularımı iptal ediyorum. Seninle güzel bir tatil yapalım.
Eşinize olan sevginizi, yine de bir hediyeyle pekiştirmek istiyorsanız, sizin işinize yaramayacak bir hediye almaya özen gösterin. Örneğin ona bir kalem takımı yerine kıyafet çekiverebilirsiniz.
Karşı cinsin sevgisini kazanmak için bunları yapmaya çalışın:
Onun sadece güzel değil aynı zamanda akıllı olduğunu sık sık tekrarlayın.
Hasta olduğunda ona daha fazla ilgi gösterin.
Geç kalacağınız zaman mutlaka telefon edin.
İyi ya da kötü eski ilişkilerinizi örnek olarak göstermeyin.
Ne yapması gerektiğini söylemeyin.
Arada sırada kahvaltıyı hazırlayın.
Asla dağınık olmayın.
Banyoyu temiz bırakın.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Londra'nın güneyinde minibüsüne bir otomobil çarpmasının ardından Terry Connell'in bir kolu ve bacağı kırıldı. Talihsiz kazazede ertesi gün The Sun Gazetesi'nde bir başka Terry Connell'in fotoğrafını gördü. İkinci Terry, Londra'nın kuzeyinde buzda kayarak düşmüş ve onun da bir kolu ile bacağı kırılmıştı. Her iki Terry de 52 yaşındaydı, ikisi de kasaptı ve ikisi de Noel'i yatakta geçiriyordu.
Aralarındaki tek fark birinin sağ, diğerinin ise sol kolunun kırılmasıydı.

FACEBAK DUVARI
Aşk dediğin yol çalışması gibi olmalı, asla bitmemeli.

TESPİTLİ YORUM
Aksiyon, gerilim mi istiyorsun? Misafirliğe yırtık çorapla git.

NE KADAR OLDU?
Rusya'da bikini ile gelen herkese ücretsiz benzin verileceğini duyuran Rus akaryakıt şirketi, bikini giyen Rus erkeklerinin akınına uğrayalı BİRKAÇ GÜN OLDU



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