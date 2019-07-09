Her köyde bulunan 8 tip
Köyün Delisi Her köyde mutlaka ama mutlaka bulunur. Bazen işe koşulur, bazen dalga geçilir.
Kaç yaşında olursa olsun çocuklar ona ismiyle hitap eder, amca falan demeye gerek duymazlar.
Mobilet Çetesi Köyde yaşayan her genç allem eder kallem eder ve en geç 15 yaşında babasına bir 'mobilet' aldırır. Sonra bu mobilete yan binilip kasabaya inilir.
Sarhoş Bu abimiz sürekli içer.
Maç olur içer, düğün olur içer. Her daim sarhoş dolaşır. Karısı, çocuğu yaka silker.
Düğünde Coşan Bu amcalar her zaman ağır başlı takılırlar ama bir düğün olduğunda -özellikle içmişlerse- onları kimse tutamaz. En nadide dans figürlerini sergileyip pistin tozunu attırırlar.
Sevgililer Bu çift gizli gizli aşk yaşar. Düğünlerde bakışıp, mektuplaşarak aşklarına devam ederler. Ve çok büyük bir oranda kaçarak evlenirler.
Erkek Gibi Kızlar Bu kızlar mobilete biner, traktör kullanır. Genellikle geç evlenirler.
Okey Tayfası Her köyün bir kahvesi vardır. Köyün erkekleri bütün gün burada oturup okey, kağıt oynarlar.
Masalarına oturursanız size de bir gazoz veya oralet ısmarlarlar.
İmam Köyün imamı camiye gelen 3-5 yaşlıya namaz kıldırır. Yazları da çocuklara Kuran dersleri verir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Araştırmalara göre, bir kişinin tek başına ürettiği çözüm kalabalık bir 'beyin fırtınası'ndan çok daha etkili oluyor. Yani o beyin fırtınası toplantıları sandığınız kadar sıkıcı ve gereksiz.
TESPİTLİ YORUM
Şampuanın bittiğini fark ettiğinde içine az su koyup köpürtüp kullanan bir insan yoğurda su katarak ayranı bulmuş bir ırkın devamıdır.
NE KADAR OLDU?
Avcılar'da silah çekerek intihar edeceğini söyleyen genci 3 saat konuşup ikna edemeyen vatandaşlar gence tabut fırlatalı 8 YIL OLDU
AlkışlıYorum
KAPININ önünde misafirlerimi uğurlarken 10 yaşlarındaki oğullarının montunu giymesine yardım ediyordum.
"Yolunuz uzun çişin varsa yap" dedim.
Muhteşem cevap o sırada arkası bize dönük ayakkabılarını giyen 42 yaşındaki babadan geldi:
"Yoook, yaptım şimdi ben..."
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