Türkler için gazete ne işe yarar?

Defalarca katlanmış gazete kağıdıyla masanın bozuk olan ayağı dengelenir.

Cam silinir.

Güneş ışınlarına karşı kalkan olarak kullanılır.

Bakkal ya da manavda kese kağıdı ve ambalaj kağıdı olarak kullanılır.

Kağıt gemi yapıp yüzdürebilir, parça parça gazete kağıtlarının bir araya gelmesi ile sanat şaheserleri yaratılabilir.

Çekirdek koymak için külah yapılır.

Sivrisinek öldüreceği olarak kullanılır.

Camlara yapıştırarak perde gibi açılır.

Yelpaze haline getirilip serinlenilir.

Kahvaltı masasının üzerine serilir.

Kitap ve defter kaplanabilir.

Ekonomiktir de...

Sıkıldığınız zaman kitabı kapar, üstündeki gazeteyi okuyabilirsiniz.

Taşınırken kırılmasın diye cam eşyalar sarılır.

Uçak yapılır.

Badana yapılırken yere sererek yerlerin boyanması engellenir.

Boruyla "tüüü" diye fırlatmak için iğneli-iğnesiz fişek yapılır.

Banyo lavabosu ve küvet ovulur.

Kışın soğuk hava almasın diye radyatör kapağının önüne sıkıştırılır.

Eşit parçalar halinde kesilip, bir güzel bigudi formuna getirilip, saç sarılabilir.

Yuvarlanıp sıkıştırılır, etrafı bantlanır ve evde top niyetine oynanır.

Çıranın az olduğu, kuru otun pek bulunmadığı ortamlarda, mangal için kömürü tutuşturacak hızlı yanan eleman olarak kullanılabilir.

Mangal yelleyicisi olur.

Maçlarda minder yapılır.

Okumak... Gerçekten yapabilir. Ama niye yapmıyorsak...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Özür dileyen insanların yüzde 50'sinden fazlası, haklı olduğu halde özür diliyor.



TESPİTL​İ YORUM

Plaja giderken yanına aldığı 5 lirayı çalınmasın diye kuma gömen adamları üzmeyin be kardeşim.



NE KADAR OLDU?

'Söz Fato'da' programında bir hayat kadınının intiharını canlandırmak için 2. kattan atlayan Fatma Girik belini kıralı 24 YIL OLDU



FIKRA;

İki eli havuzun başına gelir. Biri hemen havuza atlar, suyu içer. Azıcık içtikten sonra tükürür. Bunu gören öbür deli "Ne yaptın lan sen?" der.

Havuzdaki deli; "Geçen gün iki şeker atmıştım tatlı oldu mu diye bakıyordum ama olmamış" der. Dışardaki deli: Ulen sen deli misin nesin karıştırsana...

AlkışlıYorum

İKİ gün arayla gördüğü aynı bayan doktoru iki farklı kişi sanan ve birini sevip birine gıcık olan bir karım var. Seviyorum kadın seni.