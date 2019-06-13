Dünyanın en ilginç gelenekleri-1
Tabağında Yemek Bırakamazsın: "Ye, Dua Et, Sev" macerasının 'Ye' bölümündeysen bir sonraki geleneğimize uyman çok kolay olacak. İran'dakinin aksine, İtalya'dayken tabağında hiç yemek bırakmamalısın; yoksa ev sahibin hazırladığı yemeği beğenmediğini düşünebilir.
Evleneceksen En Az 60 Kilo Olmalısın: 'Bir dirhem et bin ayıp örter' sözünün hakkını veriyorlar.
Ülkede şişman kadınlar güzel kabul ediliyor. Bu ülkede güzellik anlayışı biraz farklı. Moritanya'da evlenme çağına gelen kızlar en az 60 kilo olmak zorunda.
Ölü Dirilten Gelenek:
Endonezya'nın Güney Sulawesi Bölgesi'nde yaşayan yerel halk "Ma'nene" olarak adlandırılan ritüelleriyle tüyleri diken diken ediyor.
Bölgede yaşayan aile üyeleri her 3 yılda bir ölülerine olan saygılarını göstermek ve onları onurlandırmak için mezarlarını açıyorlar.
Açılan mezarlardan çıkarılan ölülerin üzerlerindeki giysiler temizleniyor, gerekirse yenileri giydiriliyor. Yerel halk, üzerinden yüzyıllar geçse bile ölen aile üyelerinin hala kendileriyle birlikte olduğuna inanıyor.
Köpekle Evlendirme:
Hindistan'ın anlamakta zorluk çekilen birçok geleneği mevcut. Onlardan biri de 7 yaşına gelen kız çocuklarının tören eşliğinde köpekle evlendirilmesidir.
Bu evliliğin nedeni ise kız çocuğunun ileride gerçek kocasıyla evlenene kadar çocuğu köpeğin koruyacağına inanılmasıdır.
Bilekleri ve Boyunlarını Asla Göstermezler: Laos'lu kadınlar boyunlarını ve bileklerini gizlemek için özen gösteriyor. Bilekler, kadın vücudunun en erotik yeri kabul ediliyor. Ayrıca boyunlarındaki halka küçük yaşta takılır ve yaşları ilerledikçe bir yenisi ile daha da uzatılır.
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LÜZUMSUZ BİLGİLER
Sanılanın aksine havuç turuncu değildir. Havuç, bulunduğu ülkenin mevsim şartlarına ayak uydurur. Batıda genellikle sarı ve turuncu olan havuç Avrupa ve ABD'ye mor rengiyle yayılmış.
TESPİTLİ YORUM
Sevgilinizin nerede, ne zaman, kiminle ve nasıl olduğunu her an bilmek ve görmek ister misiniz?
Ayrılın...
NE KADAR OLDU?
Antalya'nın Etiler Mahallesi'ndeki halk, 2 yıldan beri çalışmayan üst geçitin yürüyen merdivenleri için imam getirip dua ettireli 7 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Gece yarısı trafik kontrolünde ehliyet ve ruhsatı isteyen polis arkadaş, "Tek gözle gidiyorsunuz, ceza kesmek zorundayım" deyip; yeminler ederek iki gözümün de sağlam olduğunu söylememi gülerek dinleyeceğine, farınızın biri yanmıyor diyemez miydin?
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