Kuaföre gitmeyi çok seven kadınlar için 6 harika durum

En zor örgüler bile 5 dakikada yapılabiliyor.

Instagram'da gördüğümüz o harika, örgülü saç modellerini evde tek başına yapmak bazen zor olabiliyor. Fakat kuaföre gidip fotoğrafı gösterdiğimizde bu örgünün yapılması sadece 5 dakika sürüyor. Bizim yapmamız gereken şey ise sadece geriye yaslanıp, yeni saç modelinin keyfini çıkarmak. Kim kuaföre gitmeyi sevmez ki?

Kuaförden çıkarken hep prenses gibi hissederiz.

Kim kuaförden mutsuz çıkar ki? Bize en güzel hizmetin gösterildiği, saçlarımızın daha da güzelleştiği bir yere giderken hepimiz heyecan duyarız. Ama işin en keyifli kısmı, kuaförden çıkarken yaşadığımız kendimize güven hissidir. Hemen arkadaşlarımızla buluşmak ve yeni saçlarımızı onlara gösterip hava atmak isteriz (kuaför aynasından çekilen selfielere hiç girmeyelim!).

Farklı saç modelleri deneyebiliriz.

Saçlarını farklı şekillendirmeyi seviyorsan, kuaförler senin için bir tutku olabilir. Çünkü farklı farklı saç modellerini yapabilen, çok yetenekli kuaförün karşında duruyor!

Ona denemek istediğin saç modellerini, örgüleri, topuzları gösterdiğinde sana hem yorumları hem de önerileriyle yol gösterecektir.

Zaman göz açıp kapayıncaya kadar geçer.

Kuaföre gittiğimizde zamanın nasıl geçtiğini anlamayız. Bazen yarım günümüz kuaförde geçse bile çıkan sonuç için bu zamana kesinlikle değer! Hatta kuaförde okunan dergi, kitap veya kuaförle yaptığın sohbetin bile tadı farklıdır. Bize katılanlar?

"Bu saç kesimi bana yakışır mı?" Dergide gördüğün o saç kesimini bütün arkadaşlarına sordun ama yine de kuaförüne sormadan son kararını vermemelisin. Bu saç kesiminin senin yüz hatlarına, saç şekline yakışıp yakışmayacağına dair en doğru kararı kuaförün verecektir. Sen en iyisi beğendiğin saç kesiminin fotoğrafını da yanına alıp, kuaförünün yolunu tut.

Yeni saç rengine ne dersin?

Saçlarında farklı renkler denemek, sana en yakışan rengi bulmak için kuaförüne danışmanı öneriyoruz. Kuaföre gitmek için yeni bir sebebin daha var! En yeni kızıl tonunu, ombre tekniğini ya da bronde'u denemek için kuaförünün yolunu tutmanı öneriyoruz.

Kuaföründen çok mutlu çıkacağına emin olabilirsin! sacsirlari.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Adalet sisteminin temel taşları olan hakim, savcı ve avukatlar, duruşmalarda özel cübbeleri ile görev yaparlar. Bu siyah cübbe, öylesine sıradan bir kıyafet değil, vicdanın ve tarafsızlığın sembolüdür. Yargı kimseden emir almadığından, kimseye karşı önünü iliklemeyeceğinden cübbeler düğmesizdir. Cübbelerin cepsiz olma nedeni de yargının kamu hizmeti olması ve asla rüşveti kabul etmediği içindir.



TESPİTLİ YORUM

Hiç kimse kimliğindeki kadar çirkin, Instagram'daki kadar mutlu, Twitter'daki kadar komik ve kadar Whatsapp'taki kadar meşgul değildir.



NE KADAR OLDU?

"Kim 500 Milyar İster?" yarışmasında kültürel bir ses tonuyla "Evladıma bırakacağım en büyük mirasım 20 bin ciltlik kütüphanemdi" diyen yarışmacı ilk soruda eleneli 7 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Duş almak için banyoya girdiğimde tavanda dev bir örümcekle karşılaştım, benimkini çağırıp öldürsün diye; "Hayatım, ben duş alırken beni başkasının izlemesini istemezsin herhalde, değil mi?" dedim.

Örümceği görmesiyle "O mu, sorun değil canım, arkası dönük onun" deyip kaçması bir oldu.