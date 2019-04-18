Kaynana ile hayatta kalma rehberi
Sevdiğimiz adamla ortak bir hayat kurma büyüsüne kapılıp diğer engelleri görmemezlikten geliriz. O an hayata pembe gözlüklerden bakıyor oluruz. Ta ki biri uyandırana kadar... Kim mi diyorsunuz? Aslında hepinizin bildiği gibi ilk zamanlar adı 'Anneciğim' diye anılan daha sonra da kaynanaya çevirilen sevgili eşinizin annesi.
İşte size kaynananıza rağmen hayatta kalma kılavuzu:
Sakin olun...
Hayattaki hiçbir şey eşinizin ailesinin evinde kendinizi diken üzerinde hissetmekten daha kötü olamaz. Sürekli sizden şikayet eden bir kaynananız varsa söylediklerini duymamazlıktan gelin.
Ne olursa olsun sesinizde çatallanma veya ses tonunuzda yükselme olmamalı. Sinir kat sayınız arttığında derin derin nefes alın. Gülümseyerek cevaplar verin. Eşinize de bu tavırlarından şikayetçi olduğunuzu söyleyin. Onun da konuyu kapatabilmesi gerekiyor.
Nezaket onlar için en iyi silah.
Aile yemeklerinde o sizin için sorun yaratmaya başladıysa siz onun yaptığının tersine onu yüceltin. Böylece kayınpederinizin ve eşinizin gözünde de büyümüş olursunuz.
Onunla başabaş bir mücadeleye girmek sizi haksız çıkarır.
Sonuçta ne olursa olsun eşiniz annesini koruyabilir.
Çünkü onlar ne derlerse desin yaşlılıkları bahane edilir. Ama siz deseniz edepsiz gelin olursunuz!
Nezaketi elden bırakmayın.
O sizi yere çektikçe siz onu göğe çıkarın. Elinize ne mi geçecek? En azından gününüz rezil olmayacak, sinirleriniz bozulmayacak ve eşinizle aranız açılmayacak.
Her zaman bir çıkış yolu vardır.
Bayramlar ve önemli günler özeldir. Bu özel günlerde aileler çocuklarıyla bir arada olmak ister ve tabii ki siz de eşinizle birlikte olmayı planlıyorsunuz.
Böyle durumlarda öncelikle aile ziyaretlerinize gidin.
Gitmeden önce arayın ve migreninizin tuttuğunu, çok oturamayacağınızı söyleyin.
Böylece kimse kırılmamış olur.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
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TESPİTLİ YORUM
Ev hediyesi olarak getirilen 'Borcam'ı "Biz de başkasına götürürüz" deyip açmayana "TÜRK" denir.
NE KADAR OLDU?
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Fıkra
Temel bir gün Dursun'a, "Ula ben seni minareden atar, iner assağu tudarum" demiş. Dursun da tutamayacağını söylemiş ve iddiaya girmişler. Minareye çıkmışlar, Temel Dursun'u tuttuğu gibi boşluğa sallamış ve hızla minareden inmiş.
Dursun yerde can çekişir bir vaziyette Temel'e sitem etmiş:
- Ula hani tudayidun peni?
Temel:
- Ne diyun da sen de yavaş inup da pekleseydun.
AlkışlıYorum
BAĞDAT Caddesi'nde sıradan bir gün. Simsiyah, Amerikan plakalı bir Camaro sürekli şerit değiştirerek ortalığı karıştırıyor.
Arkasından gelmekte olan bir ekip otosu sağa çekmesi için plakasını anons etmeye çalışıyor:
"U....R....8? Ne lan bu?"
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