Sen benim için çok önemlisin

Bunu bil: İnsan önemli addettiği bir şeyi ardında bırakır mı ki? Misal, yolculuk esnasında müzik dinlemeyi seven bir insan, çantasını toplarken telefonuna ya da mp3 çalarına bakıp, "Evet, seni yanımda götürmek benim için çok önemli; o yüzden evde bırakıyorum seni" der mi? Demez. Ee, o halde ne diye ayrılık anında "Sen benim için çok önemlisin" lafı temcit pilavı gibi çıkar insanın önüne?

Bunun tek bir açıklaması vardır: Doktorun hastasına, "2 hafta ömrünüz kaldı" derken takındığı ses tonuyla dile getirilir bu laf çoğunlukla.

"Benim için önemli olduğunu bil, bil ki kafa yor konu üstüne; halet-i ruhiyen bozulsun" gibi bir tad bırakır damakta. Böyle sabun yemiş gibi...

Lütfen arkadaş kalalım:

Yalandır, kesinlikle inanmayın.

Bencil insanların içinde bulundukları durumdan bir an önce sıyrılabilmek için söyledikleri, kalbi kırık kalan tarafı çok inciten bir sözdür.

Bunu yapmak benim için de çok zor: "Severek ayrılalım" kisvesiyle empati arayışına gidiliyor burada.

"Sadece sana koyduğunu mu düşünüyorsun?

Ben burada neler çekiyorum haberin var mı?: Alt metniyle güzel bir söylemdir bu. Zor ise istenmiyor ise neden söylenir hala? Onu çözebilmiş değilim.

Bu kadar mı zor ulan göğüs germek, ilişkide yanlış giden şeylere?

Neyse. Toparlayayım, sapıyorum yine konudan...

Özetle; kırmadan ayrılmayı hedefler bu tiradlar. Sezen Cumhur Önal hassasiyetiyle dile getirilir. Bir de dipnot düşelim. Elbette vardır severek ayrılanlar; pek çok şey paylaştıktan sonra insan gibi yollarını ayıranlar. Onları bu noktada yazdıklarımdan tenzih etmek isterim. Benim burada tepkim, ilişkiyi tek taraflı yaşamak, yalanlarla hem kendini, hem de karşısındaki oyalamak isteyenlere...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

71 yaşındaki İskoç bir kadında farklı 2 gene rastlandı. Bu genler sayesinde kadın acı hissetmiyor, hızla iyileşiyor ve depresyona girmiyor.



TESPİTLİ YORUM

Poz verirken ellerini neresine sokacağına karar veremeyen canlıya, erkek denir.



NE KADAR OLDU?

Ankara'da biri, çalıştığı bayiden iddia makinesini çalarak binlerce liralık bahis oynamasına rağmen tutturamayalı 7 YIL OLDU



FIKRA

Sürücü, dikiz aynasında kendisini izleyen polisi fark edince kaçabileceğini düşünerek basmış gaza.

Ancak polisi atlatamayacağını anlayınca, pes edip çekmiş kenara.

Polis arabasından inmiş.

Kızgın bir sesle:

"Bana bak, çok yorgunum, üstelik keyfim de kaçık.

Mantıklı bir özür söyle yoksa yaktım çıranı!" Sürücü: "Karım geçen ay bir polisle kaçtı.

Aynada sizin aracınızı görünce, kaçtığı polis onu bana geri getiriyor sandım..."



AlkışlıYorum

Patronum kazancımı har vurup harman savurmamam için bir ev almam konusunda ısrar ediyor. Ayda 3.000-5.000 TL ödermişim. Ya verdiği maaşı, ya da hesap yapmasını bilmiyor. Son ihtimal, hiç dayak yememiş.





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