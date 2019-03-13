Eski sevgililere ait klasikleşmiş arama ya da mesaj atma bahanesi
1. "Haberlerde izledim.
Sizin orda deprem olmuş. İyi misin diye merak ettim."
Sanki AKUT.
2. "Ay pardon, elim kaymış. Yanlışlıkla sana göndermişim."
Kesin öyledir.
3. "Slm, nbr? Öylesine bir hal hatır sorayım dedim."
Çok lazımdı zaten.
4. "Doğum günün veya yeni yılın veya kabotaj bayramın kutlu olsun."
Aklı sıra sizinle ilgili bazı şeyleri unutmadığını anlatıyor.
5. "Sarhoşum, deli gibi pişmanım. Ühühühü..."
Ayıldıktan sonra bu pişmanlık geçer. Herkes sarhoş olduğunda eski sevgilisine mesaj atar.
6. "İnanmayacaksın ama, dün gece rüyamda seni gördüm."
Başlar rüya anlatmaya.
Sizin için endişelendiğini falan söyler.
7. İlgisiz kalmış olabilir.
Bu yüzden ihtiyacı olan ilgiyi sizden sağlamaya çalışıyor olabilir.
8. Sadece canı sıkılmış, eğlence arıyor da olabilir.
9. "Çok paraya sıkıştım.
Senden başka arayacak kimsem yoktu."
Esas konu budur aslında.
Hala maddi beklentisi vardır.
10. "Evleniyorum..." Nikahına çağırıp sizi şahit yapmak istiyor olabilir. Bana ne deyip geçin.
11. Veya "Evleniyormuşsun duyduğuma göre..." Bu sefer de yanıtınız 'Sana ne' olmalı.
LÜZUMSUZ BiLGiLER
Küba'da otostop çektiğiniz zaman devlete ait araçlar yasal olarak durmak zorundadırlar.
TESPİTLİ YORUM
Uzun süre görüşmedigimiz birinin "Sen yaşıyor muydun ya" demesine sinir oluyorum. Görüşemiyoruz diye ben niye öleyim lan, sen öl.
NE KADAR OLDU?
İngiltere'de "internet üzerinden bronzlaşın" sloganlı siteyi ekrana baka baka bronzlaşmak isteyen 1 milyon kişi ziyaret edeli 10 YIL OLDU.
FIKRA
Ders: İngilizce Sınıf: 5.
İlk ders olduğu için çocukların hangi kelimelerin İngilizce'sini hatırladıkları ölçülmeye çalışılır. Harfler, sayılar, renkler sırayla sorulduktan sonra konu hayvanlara gelir.
(İngilizce öğretmeni (İ), öğrenci: Ö, sınıf: S olarak kısaltılmıştır.)
İ: Kedi ne demekti?
S: Caaaattt.
İ: Köpek ne demekti?
S: Dooooogg.
İ: Tavuk ne demekti?
S: ... (Sessizlik)
İ: Chicken...
Ö: (Eşyalarını hızlıca toplar, ayağa kalkar ve olabildiği tüm saflığıyla)
- Çıkalım mı hocam?
İ: Neden yavrum?
Ö: Eee hocam çıkın dediniz ya!
Öğretmen kahkahayı basmamak için dudaklarını ısırmıştır.
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