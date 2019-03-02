Kadınların kalbine giden yol
Ufuk çizgisi gibidir kadının kalbine giden yol... Sen ne kadar yol alırsan kadın o kadar uzaklaşır. Yorulunca dönüp gidersin ama o hala arkandadır.
Aslında bu yol kadından kadına değişebilen bir yoldur.
Ancak bütün kadınların ortak duyguları vardır ve o duyguyu yakalamak gerekir. Biz de hiç cinsiyet ayrımcılığı yapmadan esprilerimizle bu yolları açıkladık.
Hanımlar, bazılarını üstünüze sakın alınmayın, söz meclisten dışarı... Genelde erkeğin cüzdanından geçer.
Eğer yürüterek geçmeye kalksanız 100 sene, arabayla 10 sene, uçakla gitmeyi denerseniz 10 dakika sürecektir. Yaktığınız yakıta göre yol kısalıyor anlayacağınız. Taşlı, topraklı, dar, pis ve zor bir yoldur.
Ha son model bir arabanız varsa, paralı otoyol da mevcut...
Vınnn... Kuyumcu dükkanından geçer. Parmaktan (yüzük) ve boyundan (kolye) geçtiği de rivayet edilmektedir. Alışveriş merkezinde geçer. Bazen de akıldan geçer... İncelikten geçebilir. Azıcık kibar olun, anlayışlı olun. Gereksiz kıskançlıklar yapmayın.
(Kıskançlık yapmayın demiyorum bak. Gereksiz kıskançlık yapmayın diyorum.) Bir de dürüst olun.
İlgili de olursanız tadınızdan yenmez. Güzel sözlerden geçer.
Erkekler gözleriyle kadınlar kulaklarıyla sever.
Tabii ki hediyeler de unutulmamalı. Midesinden geçmediği kesin. Malum kilo alınırsa yedirene zılgıt çekilir. Sadakatten, saygıdan, terbiyeden, nezaketten geçer.
Nazik, anlayışlı birine hiçbir kız hayır diyemez. Hele de sevgisini kolay dile getirebilen biriyse, her şey mükemmel olur.
Erkeklerin bir türlü sevemediği çiçekçi denilen mağazalardan geçer. Kimine göre adam gibi adam olmaktan geçer. Aortdan geçer. Ellerden ve tırnaklardan geçer. Ne olursa güzel bir sözden ve iltifatlardan geçer.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Yapılan araştırmalarda kadınların içgüdülerinin %88 oranda doğruyu hissettiği ortaya çıkmıştır. Yani kadın bir şeyden şüpheleniyorsa, büyük ihtimal doğrudur sevgili erkekler benden söylemesi dikkat!
TESPİTLİ YORUM
12-13 yaşındaki veletlerin arabesk rap yapması bitmedi.Bi de öyle sözleri varki sanki anası babası ölmüş üstüne 50 yıl hapis yatmış.
NE KADAR OLDU?
İsrail'i boykot için bankadan kredi çekip 1 kamyon kola alıp bunları döken Balatacı Necip'in evine haciz memuru geleli 3 YIL OLDU.
KARIŞIK
İngiliz bilimadamlarının yaptığı araştırmaya bakar mısınız...
Bir İgnliiz üvnsertsinede ypalın arsaıtramya gröe, kleimleirn hrfalreiinn hnagi srıdaa yzalıdkılraı ömneli dgeliims.
Öenlmi oaln brinci ve snonucnu hrfain yrenide omlsaımyış.
Ardakai hfraliren srisai krıaışk oslada ouknyuorumş.
Çnükü kleimlrei hraf hraf dğeil bir btüün oalark oykuorumuşz.
Bıakn nsıal da düügzn oudkuunz, iignlç dieğl mi? .
AlkışlıYorum
"BACAKLARIMDA bile gamzelerim var, yürürken belli oluyor" diyor.
Bir türlü kabul etmiyor selülitleri olduğunu.
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